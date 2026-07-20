به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه دوشنبه نشست خبری اعضای شورای اسلامی شهر شهرکرد با حضور اصحاب رسانه در سالن شهرداری برگزار شد. در این نشست ماشالا ایزدی (رئیس شورا) به همراه فاطمه بیگی، مصطفی حیدری، عباسی و نجفی به ارائه گزارش عملکرد، پاسخگویی به سوالات و تشریح چالش‌های مدیریت شهری پرداختند.

طرح انتقال پساب بلاتکلیف ماند

ماشالا ایزدی رئیس شورای اسلامی شهر شهرکرد در این جلسه از زمین‌گیر شدن طرح مهم انتقال پساب به دلیل اختلاف شدید قیمت با شرکت آب و فاضلاب استان خبر داد.

وی گفت: علی‌رغم هزینه‌های سنگین شهرداری برای لوله‌گذاری از منطقه بهرام‌آباد تا نزدیکی شهرکرد، این طرح به دلیل نرخ‌گذاری غیرمنطقی آبفا همچنان بلاتکلیف مانده است.

رئیس شورای شهر شهرکرد با تأکید بر اینکه استفاده از پساب تصفیه‌خانه تنها راهکار پایدار برای مقابله با کم‌آبی فضای سبز در شرایط خشکسالی است، افزود: از ابتدای این دوره پیگیری جدی برای انعقاد قرارداد انجام شد و بخش عمده مسیر لوله‌گذاری گردید، اما در مرحله نهایی با قیمت‌های نجومی مواجه شدیم.

وی با ارائه جزئیات اختلاف قیمت اعلام کرد: شرکت آب و فاضلاب استان برای هر مترمکعب پساب تصفیه‌نشده ۲۵ هزار تومان تعیین کرده است، در حالی که در استان‌هایی مانند سیستان و بلوچستان و خراسان رضوی این رقم تنها ۵ هزار تومان است. این اختلاف ۲۰ هزار تومانی برای هر مترمکعب، عملاً اجرای طرح را غیراقتصادی کرده است.

رئیس شورای شهر شهرکرد هشدار داد: با این نرخ، شهرداری سالانه باید بیش از یک میلیارد تومان صرف خرید پساب کند که با توجه به بودجه محدود، غیرممکن است و در صورت ادامه این وضعیت، خشک شدن کامل فضای سبز شهر در سال‌های آینده اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.

وی با اشاره به پیشرفت فیزیکی طرح گفت: لوله‌کشی از بهرام‌آباد تا نزدیکی شهر انجام شده و تنها یک گام تا بهره‌برداری باقی مانده است، اما به دلیل اصرار آبفا بر قیمت بالا، سرمایه شهرداری در حال هدر رفتن است. اگر توافق حاصل شود، ظرف کمتر از یک ماه آب به فضای سبز خواهد رسید.

رئیس شورا در پایان از وزارت نیرو و استانداری خواستار ورود جدی و تعیین نرخ منطقی برای پساب شد و افزود: جلسات متعددی با مدیرعامل آبفا و پیگیری از طریق استانداری و نمایندگان مجلس انجام شده، اما هنوز نتیجه‌ای حاصل نشده است.

مزایده‌های شهرداری شهرکرد تحت نظارت قانونی انجام شد

مصطفی حیدری، عضو شورای اسلامی شهر شهرکرد در ادامه نشست اظهار کرد: جاده کمربندی شمال به عهده اداره راه و شهرسازی است و کار از سمت سامان آغاز شده است. درباره نردبان ۴۰ متری آتش‌نشانی نیز پیگیری‌های زیادی انجام شده، اما طبق مصوبه مجلس، شهرهای زیر ۵۰ هزار نفر چنین نردبانی دریافت نمی‌کنند. با این حال با آقای شهردار و آقای راستین پیگیری کردیم و امیدواریم این ماشین نردبانی تأمین شود تا دغدغه شهروندان برطرف گردد.

حیدری در خصوص مزایده ۷۵ پلاک زمین توضیح داد: مزایده برگزار شد و آقای طاهری برنده شد. سپس آن را به ارگان دیگری فروخت. دستگاه‌های نظارتی استان بررسی کردند و اعلام شد روند قانونی بوده و امکان ابطال وجود ندارد. اسناد و مدارک کاملاً در شهرداری موجود است و آماده ارائه به خبرنگاران هستیم.

عضو شورای شهر شهرکرد درباره ماده ۱۰۰ افزود: کمیسیون ماده ۱۰۰ متشکل از سه نفر است؛ یک نماینده شورا، یک قاضی و یک نماینده از استانداری. تصمیم‌گیری با اکثریت آرا انجام می‌شود و جنبه شبه‌قضایی دارد.

وی با دفاع از عملکرد شورای ششم تأکید کرد: این دوره یکی از سالم‌ترین و کم‌حاشیه‌ترین شوراهای تاریخ شهر شهرکرد بوده است.

حیدری درباره جذب نیرو و حقوق گفت: شورا و شهردار نیرو جذب نکرده‌اند که حقوق پرداخت کنند. میزان حقوق اعضای شورا کمتر از حقوق یک رفتگر است و رئیس شورا جزئیات کامل را در اختیار دارد. هیچ استخدام و نیروی مازادی وجود ندارد.

وی در پایان به موضوع طرح جامع شهری اشاره کرد و گفت: برای اولین بار با پیگیری شهردار و شورای شهر، ۲۴۰ هکتار از اراضی شرق شهر که متعلق به مردم بود، آزاد شد. هنوز طرح تفصیلی نهایی نشده و هیچ پلاک آماده تحویل به شهرداری نیست. تعدادی پلاک بابت عوارض از شرکت طلوع گرفته شده (حدود ۱۴ پلاک) که برخی در مزایده قرار گرفته و فروخته شده، اما بقیه هنوز به فروش نرفته است.

مزایده و مناقصه برج‌های دوقلو برگزار شد

فاطمه بیگی عضو شورای شهر شهرکرد در ادامه جلسه با اشاره به پروژه‌های شهری اظهار داشت: برج‌های دوقلو مزایده و مناقصه آن برگزار شده و آمار آن مشخص است. اعضای شورا از ابتدا حمایت کردند. ما مشکل عمران آذرستان را در این دوره حل کردیم تا سرمایه‌گذار جذب شود. اگر بتوانیم در این دوره برای برج‌های دوقلو سرمایه‌گذار مناسب پیدا کنیم، دستاورد مهمی خواهد بود.

عضو شورای شهر شهرکرد ادامه داد: پروژه کلیدی کمربندی ۱۵ خرداد است که می‌تواند بخش عمده‌ای از مشکلات ترافیکی شهر را حل کند. این پروژه خارج از محدوده شهری و در حریم قرار دارد. چندین بار مطرح شده و از اصحاب رسانه انتظار داریم کمک کنند تا راه و شهرسازی همراهی بیشتری داشته باشد.

وی در خصوص درختان خشکیده گفت: آمار درختان خشک‌شده و جایگزین‌شده اعلام خواهد شد. خشک شدن درختان فقط به مدیریت شهری مربوط نیست. حل مسئله پساب شهری تأثیر زیادی خواهد داشت.

بیگی درباره مزایده‌ها و املاک شهرداری افزود: مقاومت کردیم تا مزایده برگزار شود. دستگاه‌های نظارتی هم حضور داشتند. هفتاد و چند پلاک در قالب مزایده فروخته شد و قیمت‌گذاری‌ها تحت نظارت بازرسی و دادگستری بوده است. بخشی از اراضی نیز در قالب ۱۰ درصد سهم و سهم سرانه برای پروژه‌های عمرانی استفاده می‌شود.

عضو شورای شهر شهرکرد در پایان گفت: نردبان آتش‌نشانی بلندمرتبه از دغدغه‌های جدی ماست. چندین نامه به استاندار و ستاد بحران ارسال شده اما به دلیل شرایط بودجه‌ای و جنگی هنوز تأمین نشده است. این نردبان برای مرکز استان ضروری است و پیگیری آن ادامه دارد.

عملکرد شورای شهر نسبت به دوره‌های قبلی بهتر بوده است

عباسی عضو شورای اسلامی شهر شهرکرد در ادامه این جلسه گفت: در سخت‌ترین شرایط اقتصادی کشور، عملکرد شورا و شهرداری شهرکرد بهترین عملکرد نسبت به دوره‌های قبلی بوده است. نباید روح ناامیدی به مردم القا کنیم.

وی با اشاره به جذب سرمایه‌گذاری افزود: در این دوره بالاترین جذب سرمایه‌گذاری را داشتیم. پروژه باغ ایرانی و ورودی ۹ همت سرمایه‌گذاری در حال انجام است. همچنین ۶۲ هکتار دیگر در حال پیگیری است.

عضو شورای شهر شهرکرد درباره بحران آب هشدار داد: آب شرب شهرکرد عمدتاً از چاه‌های دشت برداشت می‌شود. با توجه به اینکه یک سوم جمعیت استان در دشت شهرکرد ساکن هستند، در آینده نزدیک با بحران شدید آب و تهدید امنیت غذایی مواجه خواهیم شد. درخواست برگزاری جلسه سازگاری با کم‌آبی به استاندار و مدیرکل آب منطقه‌ای ارسال شده است. پیشنهاد می‌کنیم با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و شهرداری، آب را از حوزه کارون (که قبلاً ۲۴۰۰ لیتر بر ثانیه بوده و اکنون به ۱۳۰۰ لیتر کاهش یافته) انتقال دهیم.

عباسی در بخش اقتصادی شهر اظهار داشت: اصلی‌ترین مشکل شهر شهرکرد، بازار بسته و محدود آن است که توسعه نیافته. به همین دلیل قیمت اجاره بها بسیار بالا رفته و این افزایش بر قیمت کالاها و خدمات تأثیر گذاشته است.

وی ادامه داد: شهرک مشاغل با مساحت ۱۷۰ تا ۱۷۴ هکتار با قیمت دولتی به کسبه‌ای که مستاجر هستند واگذار خواهد شد. این پروژه پیوست ترافیکی دارد و مشاغل مزاحم و نیمه‌مزاحم مانند نمایشگاه خودرو، مصالح‌فروشی و بانک‌ها به محدوده بعد از ایستگاه راه‌آهن و قبل از شهرک صنعتی شماره ۳ منتقل می‌شوند که باعث کاهش ترافیک و نابسامانی‌های شهری خواهد شد.

عضو شورای شهر درباره مجتمع مهرگان گفت: این پروژه بدون حضور و نگاه مردم شکل گرفته و بیشتر سرمایه‌گذاری‌محور بوده تا کاسب‌محور. قیمت پلاک‌ها نسبت به سطح شهر پایین‌تر است، اما تعداد فروش کمی داشته. در حال رایزنی با اتحادیه‌ها هستیم تا تعدادی از کسبه به آنجا منتقل شوند و مجتمع رونق بگیرد.

بودجه تجمیعی شهرداری شهرکرد ۳ همت است

نجفی عضو شورای اسلامی شهر شهرکرد در ادامه این جلسه درباره بودجه توضیح داد: بودجه تجمیعی شهرداری شهرکرد، ۹ سازمان وابسته و شورای شهر حدود ۳ همت است. سهم شورای شهر از این بودجه حدود ۳ میلیارد تومان است. این اعداد بر اساس ابلاغیه‌های وزارت کشور و سازمان شهرداری‌ها و بر مبنای جمعیت شهر تعیین می‌شود و کاملاً قانونی و غیر دلبخواهه است.

نجفی در خصوص حق‌الجلسه اعضای شورا نیز گفت: حق‌الجلسه از ۸ میلیون تومان شروع شد و در حال حاضر به ۲۵ میلیون تومان رسیده است که طبق روال قانونی پرداخت می‌شود.

پروژه‌های نیمه‌تمام در اولویت قرار گرفت

نایب‌رئیس شورای اسلامی شهر شهرکرد با اشاره به محدودیت منابع مالی شهرداری، جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را یکی از مهم‌ترین راهکارهای توسعه زیرساخت‌های شهری دانست و گفت: با توجه به حجم بالای پروژه‌های نیمه‌تمام، در سال جاری اجرای طرح عمرانی جدید در دستور کار قرار ندارد.

محمدرضا بیاتی با بیان اینکه درآمدهای فعلی شهرداری پاسخگوی نیازهای شهروندان و اجرای کامل پروژه‌های عمرانی نیست، اظهار کرد: سیاست شورای شهر بر استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاران بخش خصوصی متمرکز شده است تا ضمن تأمین منابع مالی، روند اجرای طرح‌های توسعه شهری سرعت بیشتری بگیرد و خدمات مطلوب‌تری به شهروندان ارائه شود.



وی حضور سرمایه‌گذاران در مدیریت شهری را فرصتی برای پیشبرد پروژه‌های عمرانی دانست و افزود: این رویکرد علاوه بر کمک به اجرای طرح‌ها، زمینه بهره‌مندی سرمایه‌گذاران از ظرفیت‌های موجود را نیز فراهم می‌کند.



نایب‌رئیس شورای اسلامی شهر شهرکرد با اشاره به وضعیت پروژه برج‌های دوقلوی شهرکرد گفت: این پروژه طی سال‌های گذشته هزینه‌های قابل‌توجهی را به شهرداری تحمیل کرده و با وجود برگزاری چندین مرحله مزایده، تاکنون متقاضی واجد شرایط برای واگذاری آن پیدا نشده است. به گفته وی، این طرح بخش قابل توجهی از منابع مالی مدیریت شهری را به خود اختصاص داده است.



بیاتی همچنین اصلاح ساختار اداری شهرداری را ضروری دانست و اظهار کرد: در سال‌های گذشته نیروهای متعددی به مجموعه شهرداری اضافه شدند و دخالت برخی اعضای شورا در انتخاب مدیران نیز از جمله مواردی بود که نیازمند بازنگری و اصلاح است.



وی درباره پروژه روگذر شهدای خدمت در تقاطع خیابان‌های کاشانی و طالقانی نیز گفت: برآورد اولیه اجرای این طرح ۱۶۰ میلیارد تومان بود، اما در نهایت با اعتباری حدود ۲۳۰ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسید. همچنین برای اجرای تقاطع غیرهمسطح میدان معلم حدود ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار پیش‌بینی شده، هرچند با توجه به شرایط اقتصادی احتمال افزایش هزینه‌ها وجود دارد. با این حال، در شرایط کنونی تکمیل پروژه کمربندی ۱۵ خرداد در اولویت مدیریت شهری قرار دارد.



بیاتی درباره ساماندهی میدان آیت‌الله دهکردی و تبدیل آن به چهارراه برای کاهش گره‌های ترافیکی نیز تصریح کرد: اجرای طرح‌های ترافیکی این محدوده باید به صورت مرحله‌ای و با برنامه‌ریزی دقیق انجام شود.



وی با اشاره به وضعیت خدمات‌رسانی در بخش غربی شهرکرد خاطرنشان کرد: اگرچه پروژه‌هایی برای توسعه این منطقه پیش‌بینی شده بود، اما به دلیل محدودیت اعتبارات، اجرای آن‌ها متوقف و منابع مالی به سایر طرح‌های شهری اختصاص یافت. در حال حاضر ۳۸ پروژه عمرانی نیمه‌تمام در سطح شهر وجود دارد و به همین دلیل امسال پروژه عمرانی جدیدی تعریف نخواهد شد.



نایب‌رئیس شورای اسلامی شهر شهرکرد در پایان با اشاره به هزینه‌های جاری شهرداری گفت: ماهانه حدود ۱۱۰ میلیارد تومان صرف پرداخت حقوق و مزایای کارکنان می‌شود. همچنین شهرداری سالانه حدود یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان در قالب مسئولیت‌های اجتماعی، از جمله حمایت از امور خیریه و موقوفات، هزینه می‌کند.