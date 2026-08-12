به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با فرارسیدن سالروز شهادت حضرت امام رضا علیهالسلام، مراسم عزاداری خیابانی مردم شهر و بخش آبپخش با شکوهی خاص و با حضور اقشار مختلف مردم، هیئتهای مذهبی و مسئولان محلی برگزار شد.

بر اساس این گزارش، این آیین پرشور عزاداری از گذرگاه مقاومت آغاز شد و عزاداران با سینه زنی و نوحه سرایی در سوگ هشتمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت، مسیرهای اصلی شهر را به حرکت درآوردند.

این دسته های عزاداری پس از طی مسیر، در گلزار شهدای محله بهرامآباد ادامه یافت و عزاداران با حضور بر مزار شهدا، ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهیدان، یاد و خاطره دلاورمردان هشت سال دفاع مقدس را گرامی داشتند.

در نهایت، آیین سوگواری با اجتماع پرشور عزاداران در گلزار بهله قلایی به پایان رسید و مراسم با ذکر مصیبت، مداحی و اقامه عزای حسینی در فضایی سرشار از معنویت و ارادت به ساحت مقدس امام رئوف (ع) خاتمه یافت.

گفتنی است مردم ولایتمدار آب پخش همه ساله با برگزاری چنین آیین هایی، ارادت دیرینه و خالصانه خود را به ساحت اهلبیت عصمت و طهارت (ع) به نمایش میگذارند.