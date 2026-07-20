حجم مبادلات ایران و پاکستان باید به ۱۰ میلیارد دلار افزایش یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، اسکندر مومنی، وزیر کشوردر بدو ورود به پاکستان، هدف از این سفر را توسعه روابط دو کشور با حضور هیئت‌هایی از وزارتخانه‌های کشور، نفت، جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی عنوان کرد.

وی با اشاره به حجم مبادلات تجاری ایران و پاکستان، گفت: بر اساس توافق انجام‌شده، حجم مبادلات دو کشور که اکنون حدود ۳ میلیارد دلار است، باید در گام نخست به ۱۰ میلیارد دلار افزایش یابد.



وزیر کشور افزود: برای تحقق این هدف، به‌طور میانگین باید روزانه حدود ۲ هزار تریلی یا کانتینر میان دو کشور جابه‌جا شود، در حالی که در حال حاضر تنها حدود ۲۰ درصد از این ظرفیت محقق شده است. از این‌رو، فراهم کردن زمینه‌های لازم در دو سوی مرز، یکی از محورهای اصلی گفت‌وگوهای این سفر خواهد بود.



مؤمنی همچنین با بیان اینکه تحولات منطقه از دیگر موضوعات مورد بحث در این سفر است، تصریح کرد: این سفر در ادامه پیگیری توافقات سفر حدود یک ماه پیش رئیس‌جمهور به پاکستان انجام می‌شود و هیئت همراه برای تحقق این توافقات به پاکستان سفر کرده‌اند.