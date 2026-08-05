تقویم آموزشی نیمسال اول دانشگاه خوارزمی اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه خوارزمی تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ را اعلام کرد.

بر اساس این تقویم، پیش‌ثبت‌نام نیمسال ۱۴۰۵ صرفاً برای دانشکده‌هایی که نیاز به پیش‌ثبت‌نام دارند، از ۳۱ اردیبهشت تا ۵ خردادماه ۱۴۰۵ انجام شده است.

همچنین زمان انتخاب واحد دانشجویان از ۲۱ تا ۲۴ شهریورماه ۱۴۰۵ تعیین شده و انتخاب واحد با تأخیر نیز در روزهای ۲۵ و ۲۶ شهریورماه انجام خواهد شد.

بر اساس تقویم آموزشی دانشگاه خوارزمی، کلاس‌های نیمسال اول از ۲۸ شهریورماه ۱۴۰۵ آغاز می‌شود.

دانشجویان مقطع کارشناسی نیز می‌توانند در بازه زمانی ۴ تا ۷ مهرماه ۱۴۰۵ نسبت به حذف و اضافه حداکثر دو درس اقدام کنند.

همچنین مهلت حذف اضطراری یک درس ویژه دانشجویان کارشناسی از ۷ تا ۱۰ آذرماه ۱۴۰۵ تعیین شده است.

در ادامه تقویم آموزشی، پیش‌ثبت‌نام نیمسال ۴۰۵۲ صرفاً برای دانشکده‌هایی که نیاز به پیش‌ثبت‌نام دارند، از ۲۱ تا ۲۵ آذرماه ۱۴۰۵ انجام خواهد شد.

زمان ارزشیابی نیمسال جاری نیز ۲۱ تا ۲۵ آذرماه ۱۴۰۵ اعلام شده است.

بر اساس این تقویم، کلاس‌های نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ دانشگاه خوارزمی ۱۶ دی‌ماه ۱۴۰۵ به پایان می‌رسد و امتحانات پایان نیمسال نیز از ۲۶ دی‌ماه تا ۱۳ بهمن‌ماه ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.