به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، پرویز سروری در شورای شهر تهران، با اشاره به آنچه «جنگ شناختی و رسانه‌ای دشمن» خواند، اظهار کرد: ملت ایران هیچ‌گاه در برابر تهاجم نظامی دشمنان مغلوب نشده و امروز نیز دشمن تلاش می‌کند با بهره‌گیری از فضای مجازی و عملیات روانی، افکار عمومی را هدف قرار دهد.

سروری مدعی شد؛ برخی چهره‌های مشهور فضای مجازی با سکوت در قبال برخی حوادث و همزمان انتقاد از عملکرد نیروهای نظامی، در مسیر اهداف رسانه‌ای دشمن حرکت می‌کنند.

نایب‌رئیس شورای شهر تهران با قدردانی از نیروهای مسلح، بر لزوم حمایت از مدافعان کشور تأکید کرد و گفت: مردم جنوب ایران همواره در خط مقدم مقاومت بوده‌اند و امروز نیز نیروهای نظامی برای حفظ امنیت کشور جان‌فشانی می‌کنند.

وی همچنین بر ضرورت ارتقای سواد رسانه‌ای جامعه تأکید کرد و افزود: باید مرجعیت افکار عمومی از فضای هیجانی شبکه‌های اجتماعی به سمت نخبگان، کارشناسان و افراد دلسوز کشور بازگردد و اجازه داده نشود عملیات روانی دشمن، وحدت و انسجام ملی را خدشه‌دار کند.

گره‌های شهرسازی محلات تهران باید برطرف شود

احمد صادقی، رئیس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورای اسلامی شهر تهران، در تذکر پیش از دستور جلسه شورا، با تسلیت درگذشت مادر شهیدان مظفر، اظهار کرد: بازدیدهای میدانی اعضای شورای شهر از بخش‌های مختلف شهرداری صرفاً برنامه‌ای تشریفاتی نیست، بلکه مأموریتی نظارتی برای ارزیابی عملکرد، شناسایی چالش‌ها و ارائه راهکارهای اصلاحی در مسیر خدمت‌رسانی بهتر به شهروندان است.

وی با اشاره به بازدید اعضای شورا از معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران، گفت: در این بازدید گزارشی جامع از عملکرد این معاونت در دوره ششم مدیریت شهری ارائه شد و از نزدیک در جریان اقدامات، دستاوردها، چالش‌ها و برنامه‌های پیش‌رو قرار گرفتیم. از معاون شهرسازی، مدیران و کارشناسان این حوزه که با روحیه جهادی در مسیر اصلاح فرآیندهای شهرسازی تلاش می‌کنند، قدردانی می‌کنم.

صادقی با اشاره به عملکرد کمیسیون ماده ۵ افزود: کاهش ۴۹ درصدی پرونده‌های موردی، افزایش ۱۴ درصدی طرح‌های موضوعی و موضعی، رشد ۱۲ درصدی مصوبات در مناطق جنوبی و محور انقلاب، اختصاص ۹۷ هکتار سرانه خدماتی و تأمین ۱۲ هزار و ۵۵۰ واحد پارکینگ از مهم‌ترین دستاوردهای این حوزه است که نشان‌دهنده تغییر رویکرد از پرونده‌محوری به طرح‌محوری و حرکت به سمت تحقق عدالت فضایی است.

وی تصویب طرح‌هایی همچون نفرآباد، بافت فرسوده کن، گلابدره و ناحیه ۳ منطقه ۱۹ را از نمونه‌های موفق این رویکرد دانست و گفت: با وجود این اقدامات، هنوز محلات متعددی مانند ۱۳ آبان، بهشتی در منطقه ۲۰، بخش‌هایی از منطقه ۱۸ و فرحزاد به دلیل ضوابط و تصمیمات گذشته، از امکان نوسازی و توسعه مناسب محروم هستند.

رئیس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورای شهر تهران تأکید کرد: اکنون زمان آغاز مرحله دوم تحول شهرسازی تهران است؛ مرحله‌ای که در آن تمامی محلات دارای گره‌های برنامه‌ریزی شناسایی شده و برای رفع محدودیت‌های غیرضروری آنها، طرح‌های موضوعی و موضعی جدید تدوین و در کمیسیون ماده ۵ بررسی شود.

وی از تهیه طرحی در شورای شهر خبر داد و افزود: بر اساس این طرح، شهرداری تهران مکلف خواهد شد ظرف مدت مشخص، فهرست محلات دارای رکود توسعه را تهیه کرده، برنامه زمان‌بندی تدوین طرح‌های موضوعی و موضعی آنها را به شورا ارائه دهد و گزارش پیشرفت اجرای این برنامه را به صورت دوره‌ای اعلام کند.

صادقی در ادامه با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه صدور پروانه ساختمانی گفت: حذف امضاهای طلایی و اجرای بسته‌های تشویقی ۱۹ بندی، موجب رشد ۶۰ درصدی صدور پروانه در بافت‌های فرسوده شده است، اما هنوز تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله داریم و مطالبه شورا، هوشمندسازی و غیرحضوری شدن کامل فرآیندهای این حوزه است.

وی همچنین به اقدامات صورت‌گرفته در کمیسیون ماده ۱۰۰، مقابله با ساخت‌وسازهای غیرمجاز در حریم شهر، هدایت ساخت‌وسازها به سمت استفاده از انرژی‌های پاک و تدوین الگوهای معماری برای بافت‌های تاریخی اشاره کرد و این اقدامات را در مسیر ارتقای کیفیت شهرسازی ارزیابی کرد.

رئیس کمیته شفافیت شورای شهر تهران در پایان با اشاره به فعالیت دبیرخانه ساماندهی مساجد، خواستار ارائه گزارش عملکرد این دبیرخانه در صحن شورا شد و تأکید کرد: تهران زمانی شهری پیشرفته خواهد بود که عدالت در شهرسازی، شفافیت در تصمیم‌گیری، قانون‌مداری، مشارکت مردم و آرامش شهروندان به صورت همزمان محقق شود.