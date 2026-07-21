مبلغ فعلی تسهیلات مسکن ایثارگران پاسخگو نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود امامی یگانه در نشست با رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور اظهار کرد: برای بهبود وضعیت ایثارگران، باید در زمینههای درمان، بیمه، تسهیلات مسکن و تکمیل مجتمع جامع توانبخشی اقدامات جدی صورت گیرد. وی همچنین خواستار توسعه بیمارستان ایثار و تأمین تجهیزات درمانی و توانبخشی شد.
وی با اشاره به شرایط استان اردبیل در جریان جنگ اخیر، افزود: خوشبختانه استان اردبیل کمترین میزان آسیبپذیری را در این حوادث داشت، اما برای رسیدگی به آسیبدیدگان و خانواده شهدا، شخصاً با حضور در منازل آنان، مسائل و مشکلاتشان را از نزدیک بررسی و برای رفع آنها جلسات متعددی برگزار کردیم.
استاندار اردبیل با اشاره به تغییر شرایط جامعه ایثارگری گفت: امروز برخلاف گذشته بخش قابل توجهی از والدین معظم شهدا عموما سالمند نیستند و در کنار آنان، فرزندان و همسران شهدا نیز با مسائل و مشکلات مختلفی از جمله آسیبدیدگی منازل و مشکلات معیشتی روبهرو هستند که نیازمند توجه ویژه است.
امامی یگانه با تأکید بر ضرورت بازنگری در تسهیلات مسکن ایثارگران بیان کرد: مبلغ فعلی تسهیلات مسکن پاسخگوی هزینههای واقعی ساخت و خرید مسکن نیست و حتی بخش اندکی از هزینهها را نیز پوشش نمیدهد؛ بنابراین انتظار میرود در این زمینه تصمیمات حمایتی مناسبی اتخاذ شود.
وی همچنین مشکلات حوزه درمان، بیمه تکمیلی و افزایش هزینههای درمان را از مهمترین دغدغههای جامعه ایثارگری عنوان کرد و ادامه داد: حق پرستاری نیز با شرایط اقتصادی فعلی پاسخگوی هزینههای واقعی نیست و نیازمند بازنگری است.
استاندار اردبیل با اشاره به پروژه مجتمع جامع توانبخشی ایثارگران در اردبیل تصریح کرد: این مجموعه ظرفیت ارزشمندی برای ارائه خدمات تخصصی به ایثارگران کشور دارد و با توجه به آمادگی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل برای راهاندازی و مدیریت بخشهای جدید درمانی، انتظار میرود زمینه بهرهبرداری هرچه سریعتر از آن فراهم شود.
سیداحمد موسوی معاون رئیسجمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور هم در این نشست ضمن استماع گزارشها و مطالبات مطرحشده، بر بررسی دقیق درخواستهای استان اردبیل و پیگیری لازم برای رفع مشکلات جامعه ایثارگری در حوزههای درمان، مسکن، خدمات رفاهی و تکمیل پروژههای عمرانی تأکید کرد.
نظر شما