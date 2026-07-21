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۳۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۲۴

مبلغ فعلی تسهیلات مسکن ایثارگران پاسخگو نیست

مبلغ فعلی تسهیلات مسکن ایثارگران پاسخگو نیست

اردبیل- استاندار اردبیل با تأکید بر بازنگری در مبلغ تسهیلات مسکن ایثارگران خواستار تکمیل مجتمع جامع توان‌بخشی ایثارگران این استان شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود امامی یگانه در نشست با رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور اظهار کرد: برای بهبود وضعیت ایثارگران، باید در زمینه‌های درمان، بیمه، تسهیلات مسکن و تکمیل مجتمع جامع توان‌بخشی اقدامات جدی صورت گیرد. وی همچنین خواستار توسعه بیمارستان ایثار و تأمین تجهیزات درمانی و توان‌بخشی شد.

وی با اشاره به شرایط استان اردبیل در جریان جنگ اخیر، افزود: خوشبختانه استان اردبیل کمترین میزان آسیب‌پذیری را در این حوادث داشت، اما برای رسیدگی به آسیب‌دیدگان و خانواده شهدا، شخصاً با حضور در منازل آنان، مسائل و مشکلاتشان را از نزدیک بررسی و برای رفع آن‌ها جلسات متعددی برگزار کردیم.

استاندار اردبیل با اشاره به تغییر شرایط جامعه ایثارگری گفت: امروز برخلاف گذشته بخش قابل توجهی از والدین معظم شهدا عموما سالمند نیستند و در کنار آنان، فرزندان و همسران شهدا نیز با مسائل و مشکلات مختلفی از جمله آسیب‌دیدگی منازل و مشکلات معیشتی روبه‌رو هستند که نیازمند توجه ویژه است.

امامی یگانه با تأکید بر ضرورت بازنگری در تسهیلات مسکن ایثارگران بیان کرد: مبلغ فعلی تسهیلات مسکن پاسخگوی هزینه‌های واقعی ساخت و خرید مسکن نیست و حتی بخش اندکی از هزینه‌ها را نیز پوشش نمی‌دهد؛ بنابراین انتظار می‌رود در این زمینه تصمیمات حمایتی مناسبی اتخاذ شود.

وی همچنین مشکلات حوزه درمان، بیمه تکمیلی و افزایش هزینه‌های درمان را از مهم‌ترین دغدغه‌های جامعه ایثارگری عنوان کرد و ادامه داد: حق پرستاری نیز با شرایط اقتصادی فعلی پاسخگوی هزینه‌های واقعی نیست و نیازمند بازنگری است.

استاندار اردبیل با اشاره به پروژه مجتمع جامع توان‌بخشی ایثارگران در اردبیل تصریح کرد: این مجموعه ظرفیت ارزشمندی برای ارائه خدمات تخصصی به ایثارگران کشور دارد و با توجه به آمادگی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل برای راه‌اندازی و مدیریت بخش‌های جدید درمانی، انتظار می‌رود زمینه بهره‌برداری هرچه سریع‌تر از آن فراهم شود.

سیداحمد موسوی معاون رئیس‌جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور هم در این نشست ضمن استماع گزارش‌ها و مطالبات مطرح‌شده، بر بررسی دقیق درخواست‌های استان اردبیل و پیگیری لازم برای رفع مشکلات جامعه ایثارگری در حوزه‌های درمان، مسکن، خدمات رفاهی و تکمیل پروژه‌های عمرانی تأکید کرد.

کد مطلب 6894371

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