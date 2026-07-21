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۳۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۱۰

ملاقات سفیر جمهوری اسلامی ایران در عراق با نخست وزیر این کشور

ملاقات سفیر جمهوری اسلامی ایران در عراق با نخست وزیر این کشور

نخست‌وزیر عراق در دیدار با سفیر جمهوری اسلامی ایران در بغداد، راه‌های توسعه روابط دوجانبه و گسترش همکاری‌های مشترک میان دو کشور را بررسی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی فالح الزیدی روز دوشنبه با محمدکاظم آل‌صادق، سفیر جمهوری اسلامی ایران در عراق، دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این دیدار، دو طرف بر تقویت همکاری‌ها در زمینه‌های مختلف، در راستای تأمین منافع مشترک دو ملت دوست و تحکیم امنیت و ثبات منطقه تأکید کردند.

همچنین، آخرین مقدمات سفر رسمی نخست‌وزیر عراق به تهران که قرار است در پایان هفته جاری انجام شود، بررسی شد. دو طرف درباره محورهای این سفر و پرونده‌های مورد گفت‌وگو رایزنی کردند تا زمینه گسترش همکاری‌های دوجانبه، توسعه شراکت و افزایش هماهنگی میان تهران و بغداد در موضوعات مورد اهتمام مشترک فراهم شود.

کد مطلب 6894411
نفیسه عبدالهی

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