کشف یک مولکول ناشناخته روی قمر زحل و پلوتو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپیس، به نظر می رسد تایتان قمر زحل که میلیاردها مایل با سیاره کوتوله پلوتو فاصله دارد وجه اشتراک کوچکی با آن داشته باشد.

تایتان از لحاظ زمین شناختی جهانی فعال است که اتمسفری متراکم تر از زمین دارد و چشم انداز آن با دریاهای متان مایع و صحراهای عظیم ساخته شده از ذرات ارگانیک ریزی که از آسمان آن می بارد پر شده است. اما پلوتو یک سیاره دورافتاده و بسیار سرد است که جوّی رقیق بر فراز سطحی یخی و منجمد دارد.

با این وجود مشاهدات تلسکوپ فضایی جیمز وب نشان داده این دو جهان مجزا یک نشانه مادون سرخ روی سطح شان دارند که نمی توان برای آن توضیحی یافت. به گفته محققان این نشانه ممکن است شیمی مشابهی در هر دو جهان، علیرغم تفاوت های آشکارشان، در حال وقوع باشد.

به نظر می رسد این ویژگی ها که در پژوهش جدید با جزئیات بیان شده اند، طول موج مادون سرخ یکسانی را روی تایتان و پلوتو دارند و همین امر حاکی از آن است که نور به شکل یکسان در هردو جهان جذب می شود. این سیگنال نشان دهنده وجود یک ترکیب ناشناخته یا یک خانواده از ترکیبات ناشناخته است که محققان هنوز آن را شناسایی نکرده اند.

برونو بزارد محقق سیاره شناس در رصدخانه پاریس و رهبر این اکتشاف می گوید: این ترکیب خیلی مرموز است. ما نمی توانیم بگوییم این چه چیزی است.

وی نخستین بار هنگام تحلیل مشاهدات تایتان ازنوامبر 2022 میلادی این ویژگی های ناشناخته را مشاهده کرد. در آن زمان تلسکوپ فضایی جیمز وب نور فروسرخی را جمع آوری کرد که از میان غبار در بازه‌های طول‌موجی بسیار خاص و باریک عبور می‌کرد. این امر به محققان اجازه داد به طور مستقیم درون اتمسفری را مشاهده کنند که در غیراینصورت کدر بود.

محققان برای درک این نور به طیف سنجی اتکا کردند. این روش برای شناسایی ترکیبات، طول موج نور خاصی که آنها جذب می کنند را به کار می گیرد. از آنجا که هر مولکول یک ردپای طیفی خاص به جا می گذارد که تلکسوپ ها قادر به ردیابی آن هستند، ستاره شناسان می توانند به طور مرتب موادی را در منظومه شمسی و فراتر از آن کشف کنند شامل ترکیبات ساده یخ آب تا مولکول های پیچیده می شود.

اما ویژگی تازه کشف شده با هیچ یک از استانداردهای طیف های دسته بندی شده همخوانی ندارد و به نظر نمی رسد ناشی از نقص یا خطای سخت‌افزاری باشد. همین ویژگی های جذب توسط دو ابزار تلسکوپ فضایی جیمز وب یعنی NIRSpec وMIRI ردیابی شده است و امکان خطای ابزار را رد می کند.