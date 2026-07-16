به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندپندنت، این سیاره تاریک که دور یک ستاره جوان مدار می زند و به مدت ۱۱ سال در داده های موجود کشف نشده باقی مانده بود، در نور درخشان ستاره خود و دو سیاره همراهش مخفی شده بود.

جسم آسمانی مذکور توسط دو تیم به طور جداگانه و به فاصله چند روز از یکدیگر در سال گذشته میلادی کشف شد.

یک تیم از محققان اسکاتلندی و آلمانی با استفاده ازتلسکوپ در رصدخانه جنوب اروپا در شیلی سیاره جدید را که دور ستاره «بتا پیکتوریس» مدار می زد، رصد می کردند.

آنها در مرحله بعد آرشیو داده ها را بررسی کردند تا مدار آن را تایید کنند. این سیاره در تمام مدت در داده های به دست آمده مخفی و زیر سایه ستاره بسیار درخشان و دو سیاره همراه آن باقی مانده بود.

مارکوس بونسه یکی از مولفان تیم تحقیقاتی نخست در این باره می گوید: این سیاره به مدت ۱۱ سال قایم باشک بازی می کرد.

گروهی از محققان کالیفرنیایی نیز با استفاده از تلسکوپ فضایی جیمز وب متعلق به ناسا به همین کشف دست یافتند.

هر دو تیم تحقیقات یافته های خود را در نشریه«آستروفیزیکال ژورنال لترز» منتشر کردند. هر تیم مشغول بررسی یکی از سیاره های شناسایی شده دور ستاره بود که یک سیاره کوچکتر با ۱۰۰ درخشندگی کمتر را در فاصله دورتر مشاهده کردند. آنها عمدا تحقیقاتشان را از یکدیگر مخفی کردند تا نتایج دچار سوگیری نشود.

سیاره جدید اندکی بزرگتر مشتری است و ۹۱ سال طول می کشد تا دور ستاره خود مدار بزند. این سیاره که در منظومه ستاره دار که حدود۲۰ میلیون سال عمر دارد، به وجود آمده است.