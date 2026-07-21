مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر: نیازمند تبیین جهادی هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد قادری صبح سه‌شنبه در مراسم گرامیداشت رهبر شهید انقلاب اسلامی و شهدای والامقام در شهر ریز شهرستان جم با اشاره به جایگاه رفیع ولایت فقیه و نقش بی‌بدیل آن در هدایت جامعه اسلامی، اظهار کرد: در عصر غیبت، تنها راه نجات و رستگاری، مماثلت و هم‌راهی کامل با ولی جامعه است؛ چراکه نجات، جز در سایه اجابت فرامین روز ولی‌فقیه تحقق می‌یابد.

وی تأکید کرد: همانگونه که در دوران حیات معصومین (ع)، اطاعت از امام معصوم، شرط قبولی اعمال و ضامن سعادت بود، در عصر غیبت نیز تبعیت از نایب برحق امام زمان (عج)، یعنی مقام معظم رهبری، تکلیف شرعی و عقلانی همگان است.

ایستادگی در برابر تهاجم ترکیبی دشمن

حجت‌الاسلام قادری با استناد به بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب، حضرت آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای، افزود: معظم‌له با هوشمندی و دقت راهبردی کم‌نظیری، هم جبهه داخلی و هم جبهه خارجی را برای مقابله با دشمن فعال فرموده‌اند؛ و این امر نشان‌دهنده آن است که ایشان با نگاه نافذ خود، دقیقاً اشاره می کنند که میدان جهاد در کجاست و چگونه باید در برابر تهاجم ترکیبی دشمن ایستادگی کرد. ایشان با اشاره به اینکه جهاد تبیین در میدان مواجهه با خط روایی دشمن رقم خواهد خورد، بر ضرورت حضور همه‌جانبه در این میدان تأکید فرمودند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر با محکومیت بیانیه اخیر جریان اصلاحات، مجمع مدرسین و ۲۶۸ غرب‌گرا با عنوان «نه به جنگ و استفاده از فرصت مذاکره»، این اقدام را تکرار همان نسخه شکست‌خورده تسلیم در برابر آمریکا دانست و تصریح کرد: این بیانیه، نه تنها راهگشا نیست، بلکه پس از تجربه‌های خسارت‌بار و تلخ گذشته، اقدامی کاملاً نسنجیده و خطرناک است که می‌تواند بار دیگر هزینه‌های سنگینی را به ملت ایران تحمیل کند.

تاریخچه سیاه بدعهدی‌های آمریکا

حجت‌الاسلام قادری با اشاره به تاریخچه سیاه بدعهدی‌های آمریکا نسبت به جمهوری اسلامی ایران، گفت: سیاهه نقض عهدهای آمریکا، بسیار بلندتر از آن است که بتوان با لبخند سیاسی و بدون پشتوانه آن را جبران کرد.

وی به چند نمونه بارز از این بدعهدی‌ها اشاره نمود: بدعهدی در مذاکرات مک‌فارلین در زمان هاشمی رفسنجانی، بدعهدی در معاهده سعدآباد در زمان سیدمحمد خاتمی، بدعهدی در برجام در زمان حسن روحانی، بدعهدی در ۳ دوره مذاکرات اخیر در زمان دکتر پزشکیان.

مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر در ادامه خاطرنشان کرد: اینها تنها بخشی از بدعهدی‌های آمریکا علیه ایران است. اگر به سرنوشت عبرت‌آموز کشورهایی مانند لیبی، اوکراین، ونزوئلا، عراق و افغانستان نگاه کنیم، به‌وضوح می‌بینیم که تکیه بر مذاکره با استکبار، نه تنها راهگشا نیست، بلکه می‌تواند به فروپاشی و نابودی کشورها منجر شود. چگونه می‌توان به کشوری اعتماد کرد که با همین روش‌ها، کشورهای متعددی را به نابودی کشانده است.

میز مذاکره با آمریکا ۳ بار بمباران شده است

حجت‌الاسلام قادری با تأکید بر اینکه «میز مذاکره با آمریکا، ۳ بار بمباران شده است»، افزود: تجربه ثابت کرده که مذاکره با این رژیم جنایت‌کار، نه تنها سودی برای ما ندارد، بلکه باعث جسارت بیشتر دشمن و تحمیل هزینه‌های سنگین‌تر به کشور می‌شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان بوشهر گفت: کسانی که امروز فریاد «نه به جنگ» سرداده‌اند، آیا تجربه‌های تلخ گذشته را فراموش کرده‌اند؟ آیا نمی‌بینید که آمریکا با نقض عهدهای مکرر خود، هیچ‌گاه به تعهداتش پایبند نبوده و نیست؟

وی با استناد به پیام اخیر رهبر معظم انقلاب که تأکید فرمودند: «نقض عهدهای مکرر شیطان بزرگ بار دیگر چهره واقعی و بدون نقاب خود را آشکار کرد»، تصریح کرد: این بیانیه اصلاح‌طلبان و غرب‌گرایان، دقیقاً در جهت خواست دشمن است و می‌خواهد اراده ملت ایران را در مقاومت تضعیف کند. امروز که خون پاک رهبر شهیدمان بر زمین ریخته شده، تکلیف ما روشن است: مقاومت، قصاص و خون‌خواهی؛ نه عقب‌نشینی و تسلیم در برابر دشمن.

ضرورت روشنگری و بصیرت‌افزایی

مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر با تأکید بر ضرورت تبیین ابعاد خسارت‌بار این گفتمان و بیانیه، از نخبگان، فعالان فرهنگی و رسانه‌ای خواست تا با روشنگری و بصیرت‌افزایی، اجازه ندهند که این نسخه‌های شکست‌خورده مجدداً بر کشور تحمیل شود. ایشان گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری، نیازمند تبیین جهادی هستیم تا مردم عزیز ایران، به‌ویژه نسل جوان، با ماهیت پلید و خیانت‌کارانه استکبار جهانی آشنا شوند و فریب وعده‌های دروغین آن را نخورند.

حجت‌الاسلام قادری ضمن محکومیت مجدد این بیانیه و هرگونه اقدام مشابه که در جهت تضعیف اتحاد ملی و اراده مقاومت صورت می‌گیرد، از مردم شریف و انقلابی شهرستان جم خواست تا با استمرار بر وحدت، هوشیاری و پشتیبانی از رهبری معظم انقلاب و مسئولان دلسوز، در برابر توطئه‌های دشمنان ایستادگی کرده و برای تحقق خون‌خواهی رهبر شهید و شهدای والامقام، پای کار باشند و اجازه ندهند که گفتمان تسلیم و سازش، بار دیگر بر فضای سیاسی کشور حاکم شود.