به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سیدمحسن طاهری صبح سه‌شنبه در مراسم بزرگداشت رهبر شهید که در مسجد جامع سالیکنده برگزار شد با تسلیت ایام اسارت اهل‌بیت(ع) و شهادت رهبر انقلاب، اظهار کرد: جمهوری اسلامی امروز در یکی از حساس‌ترین و سرنوشت‌سازترین مقاطع تاریخ خود قرار دارد و عبور موفق از این شرایط نیازمند بصیرت، صبر، مقاومت و تبعیت از ولایت است.

وی افزود: اگر ملت ایران با همین روحیه استقامت مسیر خود را ادامه دهد، دستاوردهای بزرگی برای کشور، منطقه و جبهه مقاومت رقم خواهد خورد و ثمره ده‌ها سال ایستادگی ملت ایران بیش از گذشته نمایان خواهد شد.

نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به بیش از چهار دهه دشمنی علیه جمهوری اسلامی گفت: ملت ایران در طول ۴۷ سال گذشته با جنگ تحمیلی، تحریم‌های اقتصادی، عملیات‌های تروریستی، فتنه‌ها، جنگ شناختی و جنگ ترکیبی مواجه بوده اما در همه این آزمون‌ها سربلند بیرون آمده است.

طاهری با اشاره به جنگ اخیر اظهار کرد: دشمن تصور می‌کرد با به شهادت رساندن رهبر انقلاب، فرماندهان، دانشمندان و نخبگان کشور و همچنین ایجاد رعب و وحشت، مردم از نظام فاصله خواهند گرفت و زمینه برای براندازی جمهوری اسلامی و حتی تجزیه ایران فراهم می‌شود.

وی ادامه داد: این محاسبه کاملاً اشتباه بود؛ زیرا مردم ایران برخلاف انتظار دشمن نه تنها کشور را ترک نکردند، بلکه از نخستین روزهای جنگ هر شب در خیابان‌ها حاضر شدند، از نظام اسلامی دفاع کردند و خونخواه رهبر شهید خود شدند؛ حتی شماری از ایرانیان خارج از کشور نیز برای همراهی با ملت به ایران بازگشتند.

عضو مجلس خبرگان رهبری اظهار کرد: دشمن با همه طراحی‌های امنیتی و سیاسی خود نه تنها به اهدافش نرسید، بلکه موجب انسجام بیشتر ملت و استحکام دوباره انقلاب اسلامی شد و خون شهدا، نظام اسلامی را بیمه کرد.

وی یکی از نشانه‌های این انسجام را حضور گسترده مردم در آیین تشییع رهبر شهید دانست و گفت: حضور ده‌ها میلیون نفر در مراسم تشییع در تهران، قم، مشهد و همچنین آیین‌های برگزار شده در نجف و کربلا، جلوه‌ای از پیوند عمیق ملت‌های مسلمان با آرمان‌های انقلاب اسلامی بود.

طاهری افزود: این همراهی نتیجه دهه‌ها ایستادگی ملت ایران در برابر فشارها و دشمنی‌هاست و وعده الهی درباره استقامت مؤمنان را به نمایش گذاشت.

وی با اشاره به جایگاه جمهوری اسلامی در عرصه بین‌المللی اظهار کرد: با وجود همه فشارهای آمریکا، رژیم صهیونیستی و متحدان آنها، امروز ایران اسلامی به جایگاهی رسیده که دوست و دشمن آن را به عنوان یکی از قدرت‌های تأثیرگذار جهان می‌شناسند.

نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری گفت: در جنگ اخیر، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی توانستند پاسخ قاطعی به تجاوزها بدهند، مراکز و پایگاه‌های دشمن را هدف قرار دهند و رژیم صهیونیستی را زیر ضربات موشکی قرار دهند؛ تا جایی که طرف مقابل ناچار به درخواست آتش‌بس شد.

وی درباره موضوع مذاکره نیز گفت: جمهوری اسلامی هیچ‌گاه با آمریکا رابطه‌ای مبتنی بر صلح و اعتماد نداشته و تجربه نشان داده است که آمریکا بارها تعهدات خود را نقض کرده است.

طاهری افزود: اگر مذاکره‌ای هم مطرح شود، صرفاً باید در چارچوب تأمین منافع ملت ایران، دفع شر دشمن و جبران خسارت‌های وارد شده باشد و هرگز نباید به معنای عقب‌نشینی از آرمان‌های انقلاب اسلامی تلقی شود.

وی خاطرنشان کرد: ملت ایران با تقدیم هزاران شهید از آرمان‌های خود دست نخواهد کشید و مسئولان نیز باید با هوشیاری اجازه ندهند دشمن از مسیر جنگ رسانه‌ای و جنگ شناختی، مردم را نسبت به آینده انقلاب دچار تردید کند.

نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری در پایان تأکید کرد: امروز مهم‌ترین سرمایه جمهوری اسلامی، ایمان، بصیرت و حضور مردم در صحنه است و همین سرمایه، همه توطئه‌های دشمنان را خنثی کرده و آینده روشنی را پیش روی انقلاب اسلامی قرار داده است.

تداوم حضور مردم در صحنه، پشتوانه اقتدار ایران است

نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری، با بیان اینکه جمهوری اسلامی در جنگ اخیر ضربه سنگینی به آمریکا و رژیم صهیونیستی وارد کرد، اظهار کرد: ملت ایران بار دیگر نشان دادند که در سخت‌ترین شرایط نیز پای آرمان‌های انقلاب، ولایت و استقلال کشور ایستاده‌اند و دشمن را در دستیابی به اهدافش ناکام خواهند گذاشت.

وی افزود: امروز آثار صدور انقلاب اسلامی به خوبی در جهان قابل مشاهده است و اگر امکان برگزاری آیین تشییع رهبر شهید در هر یک از کشورهای اسلامی فراهم می‌شد، بدون تردید میلیون‌ها نفر در این مراسم حضور پیدا می‌کردند.

طاهری ادامه داد: حتی در بسیاری از کشورهای غربی نیز آزادی‌خواهان، عدالت‌طلبان و مخالفان استکبار جهانی برای ادای احترام به رهبر شهید انقلاب اسلامی در مراسم تشییع حضور می‌یافتند و این موضوع نشان‌دهنده نفوذ گفتمان انقلاب اسلامی در میان ملت‌های جهان است.

وی این موضوع را تحقق بخشی از آرمان امام خمینی(ره) در زمینه صدور انقلاب اسلامی دانست و گفت: امروز پیام انقلاب اسلامی از مرزهای ایران عبور کرده و به سرمایه‌ای برای ملت‌های آزادی‌خواه جهان تبدیل شده است.

نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به شرایط کنونی منطقه اظهار کرد: جمهوری اسلامی در حال عبور از یک پیچ تاریخی است و با ایستادگی ملت ایران، استکبار جهانی بیش از گذشته تضعیف شده و رژیم صهیونیستی نیز به سمت افول و شکست حرکت می‌کند.

وی افزود: در چنین شرایطی، برخی افراد با طرح این پرسش که «تا چه زمانی باید در برابر آمریکا ایستادگی کرد»، تلاش می‌کنند روحیه مقاومت را تضعیف کنند، در حالی که این جریان‌ها عملاً در مسیر نجات استکبار جهانی حرکت می‌کنند و دلبستگی خود را به غرب و آمریکا پنهان نمی‌کنند.

طاهری اظهار کرد: ملت ایران بارها وفاداری خود را به انقلاب اسلامی اثبات کرده‌اند و آخرین نمونه آن، حضور گسترده و میلیونی مردم در آیین تشییع رهبر شهید بود که بار دیگر پیوند عمیق مردم با ولایت، نظام و آرمان‌های انقلاب را به نمایش گذاشت.

وی با تأکید بر ضرورت استمرار روحیه استقامت در جامعه گفت: امروز مهم‌ترین وظیفه همه ما حفظ مقاومت، صبر و تاب‌آوری در برابر مشکلات است. البته مسئولان نیز وظیفه دارند با مدیریت صحیح، برای بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم تلاش کنند و این مطالبه‌ای به‌حق است.

نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری افزود: با وجود فشارهای اقتصادی، نشانه‌های امیدبخش فراوانی پیش روی ملت ایران قرار دارد و اگر این مسیر با همان روحیه استقامت گذشته ادامه پیدا کند، کشور شاهد پیروزی‌های بزرگ‌تر، پیشرفت‌های بیشتر و بهبود شرایط معیشتی خواهد بود.

وی همچنین از مردم خواست حضور خود در اجتماعات مردمی را حفظ کنند و اظهار کرد: حضور مردم در خیابان‌ها، اعلام وفاداری به نظام، حمایت از رهبری و مطالبه خون شهدای انقلاب، موجب عقب‌نشینی دشمن و تقویت روحیه نیروهای مسلح خواهد شد.

طاهری خاطرنشان کرد: رزمندگان و نیروهای مسلح کشور در سخت‌ترین شرایط، به‌ویژه در مناطق عملیاتی، با ایثار و جانفشانی از امنیت کشور دفاع می‌کنند و حضور و حمایت مردم، بزرگ‌ترین پشتوانه آنان در ادامه این مسیر است.