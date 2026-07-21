پناهیان: مسئولان نباید با دشمن به زبان دیپلماسی منفعلانه صحبت کنند

به گزارش خبرگزاری مهر ، حجت الاسلام والمسلمین علیرضا پناهیان در مراسم شهادت حضرت رقیه (س) که در حرم حضرت معصومه (س) برگزار شد، ابراز داشت: شاید سخت ترین امر خدا در آیه آخر سوره حج بیان شده باشد که فرمود در راه خدا مبارزه کنید اما حق جهاد را به جا بیاورید یعنی همان اندازه که شایسته است در راه خدا جهاد و مبارزه کنید، نه آنقدر که می توانید و نه آنقدر که نیاز دارید.



استاد حوزه و دانشگاه افزود: آیه آخر سوره حج یکی از بالاترین دستورات الهی است به همین دلیل در دعای امین الله خطاب به ائمه طاهرین علیهم السلام می گوییم شما در راه خدا حق جهاد را انجام داده اید. امام حسین علیه السلام در روز عاشورا حق جهاد را تمام کرد.



وی اظهار داشت: خدا منت بنده ای نمی کشد و اگر گروه یا جامعه ای از جهاد در راه خدا کراهت داشته باشند، خدا چتر حمایت خود را از آنها برمی دارد. امام حسین علیه السلام در شب عاشورا به کسی التماس نمی کند و راه را باز می گذارد چون حسین در مسیر الهی است و خدایی عمل می کند. لذا پروردگار اصرار نمی کند و این ما هستیم که باید برای جهاد فی سبیل الله ندبه و اصرار کنیم.



این سخنران مذهبی با بیان اینکه درخواست و تمنا کنیم که خدا ما را مقدمه ساز ظهور و یاری رسان امام زمان (عج) قرار دهد، تصریح کرد: شرایط ما بگونه ای است که فرصت الهی و جهاد در راه خدا به وجود آمده است، چقدر زیبا بود اگر مسئولان و رئیس جمهور ما اینگونه از جهاد سخن می گفتند، نباید بین سخنان رهبر عزیز و دیگر مسئولان فاصله باشد و مسئولان نباید به زبان دیپلماسی منفعلانه صحبت کنند.



وی ادامه داد: خوشبختانه آمریکا با بدعهدی ها و جنایت ها این فرصت را برای ما مهیا کرده است که با صهیونیسم خون آشام و ترامپ خبیث بجنگیم و انتقام خون همه مظلومان جهان را از آمریکای جنایتکار بگیریم. مقداری از ادبیات مقتدرانه و مشتاقانه استفاده کنید.



حجت الاسلام والمسلمین پناهیان با اشاره به اینکه با اقتدار صحبت کنید تا رعب و وحشت به دل دشمن بیفتد، خاطرنشان کرد: ما جنگ طلب نیستیم اما بدانیم که حق جهاد به معنای جنگ طلبی نیست. اگر ذره ای کوتاه بیاییم، دچار فتنه ها خواهیم شد.



استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به داستان تاریخ طرماح و روز عاشورا افزود: جنگ طلب نیستیم اما هر روز و هر لحظه باید از حضرت حق درخواست و تمنا کنیم که خدایا به ما ایرانی ها فرصت بده تا صهیونیسم بین الملل را ریشه کن نماییم.