به گزارش خبرنگار مهر، فتاح محمدی صبح سه شنبه در جلسه ستاد اقامه نماز استان با اشاره به فرا رسیدن اربعین حسینی، این اجتماع عظیم را رزمایشی جهانی برای امت اسلامی و همه آزادیخواهان جهان دانست و اظهار کرد: دولت جمهوری اسلامی ایران و مسئولان استانی خود را موظف میدانند زمینهسازی و پشتیبانی لازم را برای این حرکت بزرگ انسانی و الهی فراهم کنند.
وی با اعلام آمادگی ۱۰۰ درصدی استان برای برگزاری هرچه بهتر مراسم اربعین افزود: تاکنون ۶ جلسه ستاد اربعین در سطح استان برگزار شده و تمامی مصوبات ملی به شهرستانها ابلاغ شده که خوشبختانه کهگیلویه و بویراحمد از آمادگی کامل برای پشتیبانی از زائران برخوردار است.
معاون استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به پیشبینی استقرار ۱۲۰ موکب در مسیرهای تردد زائران، مرز شلمچه و کشور عراق، تصریح کرد: وظایف دستگاههای اجرایی و نحوه اعزام مواکب بهطور کامل مشخص و ابلاغ شده است. از روز گذشته نیز اقدامات اجرایی آغاز شده و نشستهای توجیهی، هماندیشی و برنامهریزی برای مدیریت مواکب برگزار شده است.
وی از تشکیل کمیته بازرسی و نظارت در استانداری خبر داد و گفت: این کمیته عملکرد دستگاههای اجرایی، نحوه خدمترسانی مواکب و کاروانهای خصوصی را بهصورت مستمر رصد و ارزیابی خواهد کرد و در پایان نیز مواکب و کاروانهای برتر مورد تقدیر قرار میگیرند.
محمدی در پاسخ به سوالی درباره نحوه ثبتنام زائران اربعین، تأکید کرد: تمامی متقاضیان حضور در پیادهروی اربعین باید در سامانه «سما» (سامانه مدیریت یکپارچه اعزام) ثبتنام کنند. این سامانه در اداره حج و زیارت استان فعال شده و متقاضیان میتوانند از هماکنون نسبت به ثبتنام اقدام کنند.
وی درباره تأمین ارز اربعین نیز اظهار کرد: بر اساس ابلاغ بانک مرکزی، حداقل دو بانک در استان آمادگی ارائه ارز اربعین به زائران را دارند. سال گذشته در این زمینه هیچ مشکلی وجود نداشت و امسال نیز هماهنگیها و پیگیریهای لازم انجام شده است.
معاون استاندار کهگیلویه و بویراحمد در بخش دیگری از سخنان خود با بیان خاطرهای از سالهای گذشته، به حضور یک شهروند مسیحی اهل بلژیک در پیادهروی اربعین اشاره کرد و گفت: زمانی که از او علت حضورش را پرسیدند، پاسخ داد: سالها تحقیق کردم و دیدم در این منطقه، آزادگی و انسانیت معنا پیدا کرده است، من برای پیمان با آزادگی و انسانیت در این همایش بزرگ حضور یافتهام. همانطور که امام حسین (ع) فرمودند: اگر دین ندارید، حداقل آزاده باشید.
وی همچنین درباره تمهیدات حملونقل زائران گفت: نرخ کرایه اتوبوسها تعیین و ابلاغ شده است و اتوبوسهای ۲۵، ۳۰، ۳۲ و ۳۳ نفره برای جابهجایی زائران پیشبینی شدهاند. ادارهکل حملونقل جادهای استان نیز مسئولیت انتقال زائران تا مرز شلمچه را بر عهده دارد.
معاون استاندار کهگیلویه و بویراحمد در پایان از مردم استان خواست ثبتنام خود را به روزهای پایانی موکول نکنند و با مراجعه هرچه سریعتر به سامانه «سما» نسبت به نامنویسی اقدام کنند.
وی ابراز امیدواری کرد که با مشارکت مردم و هماهنگی دستگاههای اجرایی، مراسم اربعین امسال با شکوهی بیش از گذشته برگزار شود.
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