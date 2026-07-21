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۳۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۴۷

پیش‌بینی استقرار ۱۲۰موکب کهگیلویه و بویراحمد در مسیر پیاده روی اربعین

پیش‌بینی استقرار ۱۲۰موکب کهگیلویه و بویراحمد در مسیر پیاده روی اربعین

یاسوج-معاون استاندار کهگیلویه و بویراحمد از استقرار ۱۲۰ موکب استان در مسیر پیاده روی اربعین خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، فتاح محمدی صبح سه شنبه در جلسه ستاد اقامه نماز استان با اشاره به فرا رسیدن اربعین حسینی، این اجتماع عظیم را رزمایشی جهانی برای امت اسلامی و همه آزادی‌خواهان جهان دانست و اظهار کرد: دولت جمهوری اسلامی ایران و مسئولان استانی خود را موظف می‌دانند زمینه‌سازی و پشتیبانی لازم را برای این حرکت بزرگ انسانی و الهی فراهم کنند.

وی با اعلام آمادگی ۱۰۰ درصدی استان برای برگزاری هرچه بهتر مراسم اربعین افزود: تاکنون ۶ جلسه ستاد اربعین در سطح استان برگزار شده و تمامی مصوبات ملی به شهرستان‌ها ابلاغ شده که خوشبختانه کهگیلویه و بویراحمد از آمادگی کامل برای پشتیبانی از زائران برخوردار است.

معاون استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به پیش‌بینی استقرار ۱۲۰ موکب در مسیرهای تردد زائران، مرز شلمچه و کشور عراق، تصریح کرد: وظایف دستگاه‌های اجرایی و نحوه اعزام مواکب به‌طور کامل مشخص و ابلاغ شده است. از روز گذشته نیز اقدامات اجرایی آغاز شده و نشست‌های توجیهی، هم‌اندیشی و برنامه‌ریزی برای مدیریت مواکب برگزار شده است.

وی از تشکیل کمیته بازرسی و نظارت در استانداری خبر داد و گفت: این کمیته عملکرد دستگاه‌های اجرایی، نحوه خدمت‌رسانی مواکب و کاروان‌های خصوصی را به‌صورت مستمر رصد و ارزیابی خواهد کرد و در پایان نیز مواکب و کاروان‌های برتر مورد تقدیر قرار می‌گیرند.

محمدی در پاسخ به سوالی درباره نحوه ثبت‌نام زائران اربعین، تأکید کرد: تمامی متقاضیان حضور در پیاده‌روی اربعین باید در سامانه «سما» (سامانه مدیریت یکپارچه اعزام) ثبت‌نام کنند. این سامانه در اداره حج و زیارت استان فعال شده و متقاضیان می‌توانند از هم‌اکنون نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند.

وی درباره تأمین ارز اربعین نیز اظهار کرد: بر اساس ابلاغ بانک مرکزی، حداقل دو بانک در استان آمادگی ارائه ارز اربعین به زائران را دارند. سال گذشته در این زمینه هیچ مشکلی وجود نداشت و امسال نیز هماهنگی‌ها و پیگیری‌های لازم انجام شده است.

معاون استاندار کهگیلویه و بویراحمد در بخش دیگری از سخنان خود با بیان خاطره‌ای از سال‌های گذشته، به حضور یک شهروند مسیحی اهل بلژیک در پیاده‌روی اربعین اشاره کرد و گفت: زمانی که از او علت حضورش را پرسیدند، پاسخ داد: سال‌ها تحقیق کردم و دیدم در این منطقه، آزادگی و انسانیت معنا پیدا کرده است، من برای پیمان با آزادگی و انسانیت در این همایش بزرگ حضور یافته‌ام. همان‌طور که امام حسین (ع) فرمودند: اگر دین ندارید، حداقل آزاده باشید.

وی همچنین درباره تمهیدات حمل‌ونقل زائران گفت: نرخ کرایه اتوبوس‌ها تعیین و ابلاغ شده است و اتوبوس‌های ۲۵، ۳۰، ۳۲ و ۳۳ نفره برای جابه‌جایی زائران پیش‌بینی شده‌اند. اداره‌کل حمل‌ونقل جاده‌ای استان نیز مسئولیت انتقال زائران تا مرز شلمچه را بر عهده دارد.

معاون استاندار کهگیلویه و بویراحمد در پایان از مردم استان خواست ثبت‌نام خود را به روزهای پایانی موکول نکنند و با مراجعه هرچه سریع‌تر به سامانه «سما» نسبت به نام‌نویسی اقدام کنند.

وی ابراز امیدواری کرد که با مشارکت مردم و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی، مراسم اربعین امسال با شکوهی بیش از گذشته برگزار شود.

کد مطلب 6894468

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