۸۹۲ نیروگاه خورشیدی منبع درآمد پایدار مددجویان خراسان جنوبی شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اکبر نخعی ظهر سه‌شنبه در جمع رسانه‌ها با بیان اینکه توانمندسازی اقتصادی خانواده‌های تحت حمایت، مهم‌ترین رویکرد کمیته امداد در حوزه اشتغال است، اظهار کرد: توسعه نیروگاه‌های خورشیدی خانگی به دلیل درآمد مستمر، هزینه نگهداری پایین و بازدهی مناسب، به یکی از موفق‌ترین برنامه‌های اشتغال‌زایی این نهاد در خراسان جنوبی تبدیل شده است.

وی افزود: از سال گذشته تاکنون ۸۹۲ نیروگاه خورشیدی پنج کیلوواتی به صورت انفرادی و تجمیعی برای مددجویان استان اجرا شده که با بهره‌برداری از آن‌ها، ۸۹۲ خانوار تحت حمایت صاحب شغل و درآمدی پایدار شده‌اند.

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد خراسان جنوبی با اشاره به اجرای ۱۵۰ طرح دیگر، گفت: این طرح‌ها در مراحل مختلف اجرا قرار دارند و پس از بهره‌برداری، شمار بیشتری از خانواده‌های تحت حمایت از مزایای آن بهره‌مند خواهند شد.

نخعی با بیان اینکه برق تولیدی نیروگاه‌ها به شبکه سراسری فروخته می‌شود، ادامه داد: درآمد حاصل از فروش برق به صورت ماهانه به حساب مددجویان واریز می‌شود و نقش مؤثری در بهبود معیشت و افزایش استقلال اقتصادی آنان دارد.

وی بیان کرد: کمیته امداد از مرحله معرفی متقاضیان و پرداخت تسهیلات تا آموزش، نظارت بر اجرا، هماهنگی با دستگاه‌های مرتبط و اتصال نیروگاه‌ها به شبکه برق، فرآیند اجرای این طرح‌ها را همراهی می‌کند تا در کوتاه‌ترین زمان به بهره‌برداری برسند.

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد خراسان جنوبی با قدردانی از حمایت‌های استاندار و معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری، این همراهی را در رفع موانع و تسریع اجرای طرح‌های اشتغال خورشیدی مؤثر دانست.

نخعی با تأکید بر اینکه توسعه نیروگاه‌های خورشیدی فراتر از ایجاد یک شغل است، افزود: این طرح‌ها با ایجاد درآمد پایدار، زمینه خوداتکایی خانواده‌های تحت حمایت، کاهش وابستگی به حمایت‌های مستقیم و ارتقای کیفیت زندگی آنان را فراهم می‌کند.

وی بیان کرد: توسعه طرح‌های اشتغال خورشیدی با همکاری استانداری، دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های عامل ادامه خواهد یافت تا از ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیر برای توانمندسازی اقتصادی مددجویان و کاهش فقر بهره‌گیری شود.