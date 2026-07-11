احمد رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به سیاستهای این نهاد در حوزه ایجاد اشتغالهای نوآورانه و پایدار، اظهار کرد: کمیته امداد استان اصفهان در راستای توسعه طرحهای اقتصادی مبتنی بر انرژیهای تجدیدپذیر، اجرای دو نیروگاه خورشیدی یکمگاواتی را در دستور کار قرار داده است.
وی افزود: این طرح با هدف حمایت از مددجویانی اجرا میشود که به دلیل نداشتن مسکن شخصی یا نبود شرایط فنی لازم برای نصب پنلهای خورشیدی بر پشتبام منازل، تاکنون امکان بهرهمندی از ظرفیت تولید برق خورشیدی را نداشتهاند. بر همین اساس، مدل نیروگاه تجمیعی طراحی شده تا این گروه از مددجویان نیز بتوانند در یک پروژه اقتصادی مشترک سهیم شوند و از منافع آن برخوردار شوند.
معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد استان اصفهان ادامه داد: با بهرهبرداری از این دو نیروگاه، ۴۰۰ نفر از مددجویان تحت حمایت به عنوان سهامدار در این پروژهها مشارکت خواهند داشت و از درآمد حاصل از فروش برق تولیدی بهرهمند میشوند. این اقدام، یکی از الگوهای جدید کمیته امداد برای ایجاد اشتغال پایدار و ارتقای توان اقتصادی خانوادههای نیازمند به شمار میرود.
رضایی با بیان اینکه برای هر یک از مددجویان سهامدار در این طرح، مبلغ ۳۸۰ میلیون تومان تسهیلات قرضالحسنه در نظر گرفته شده است، تصریح کرد: اقساط این تسهیلات به همراه هزینههای مربوط به نگهداری و بهرهبرداری نیروگاهها، طی یک دوره پنجساله از محل درآمد فروش برق تأمین میشود. پس از کسر این هزینهها، باقیمانده درآمد به صورت مستقیم به مددجویان پرداخت خواهد شد تا از منافع اقتصادی این سرمایهگذاری بهرهمند شوند.
وی خاطرنشان کرد: اجرای این پروژه افزون بر آنکه زمینه ایجاد یک منبع درآمد مستمر و مطمئن برای خانوادههای تحت حمایت را فراهم میکند، در توسعه انرژیهای پاک و ترویج استفاده از ظرفیتهای اقتصاد سبز نیز نقش مؤثری دارد.
معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی(ره) استان اصفهان با تأکید بر اینکه توسعه نیروگاههای خورشیدی یکی از راهبردهای مهم این نهاد در مسیر توانمندسازی اقتصادی مددجویان است، گفت: کمیته امداد تلاش دارد با بهرهگیری از ظرفیتهای جدید اقتصادی و فناوریهای نو، زمینه خودکفایی بیشتر خانوادههای تحت حمایت را فراهم کند و بستر حضور فعالتر آنان در فعالیتهای مولد و درآمدزا را گسترش دهد.
رضایی اضافه کرد: حرکت به سمت اجرای طرحهای نوآورانه در حوزه اشتغال، بهویژه در بخش انرژیهای تجدیدپذیر، میتواند ضمن کاهش وابستگی خانوادهها به حمایتهای مستقیم، به افزایش مشارکت اقتصادی مددجویان و بهبود سطح معیشت آنان نیز منجر شود.
وی گفت: کمیته امداد استان اصفهان با جدیت از طرحهایی حمایت میکند که علاوه بر درآمدزایی، دارای پایداری اقتصادی و آثار اجتماعی مثبت باشند و در همین راستا، توسعه پروژههای خورشیدی را به عنوان یکی از محورهای مهم برنامههای اشتغالزایی دنبال میکند.
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