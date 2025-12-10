  1. استانها
محمدی: پویش درختکاری «در سایه مادر» در ۱۲ شهرستان مرکزی برگزار می‌شود

اراک- مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی گفت: پویش مردمی «در سایه مادر» همزمان با میلاد حضرت زهرا (س)، با هدف ترویج فرهنگ درختکاری در ۱۲ شهرستان این استان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالحسین محمدی اظهار کرد: پویش درختکاری 《 در سایه مادر》در ادامه طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت اجرا می‌شود و یادآور پیوند عمیق انسان با طبیعت و اهمیت نقش مشارکت عمومی در حفاظت از منابع طبیعی است.

وی افزود: پویش درختکاری «در سایه مادر» روز چهارشنبه ۱۹ آذرماه در ۱۱ شهرستان استان مرکزی برگزار همچنین فردا پنجشنبه بیستم آذرماه در شهرستان اراک، در محل مؤسسه خیریه جامع سالمندان و معلولین (مرکز جهاندیده) واقع در کوی رضوی اراک برگزار خواهد شد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی با اشاره به سابقه موفق اجرای برنامه‌های درختکاری مردمی در سال‌های گذشته گفت: از آغاز اجرای طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت در کشور، تاکنون بیش از ۴۵۲ پویش درختکاری و بذرکاری ملی و استانی با هدف استفاده از ظرفیت مردم در این استان اجرا شده است.

محمدی بیان کرد: در قالب این پویش‌ها انواع گونه‌های نهال جنگلی، فضای سبز، بادام و سنجد و صنوبر کاشته می‌شود، مسئولان ادارات، نهادهای دولتی و خصوصی، خانواده‌ها، گروه‌های مردمی، خیرین و سازمانهای مردم نهاد و فعالان منابع طبیعی در اجرای آن مشارکت دارند.

وی اضافه کرد: اجرای پویش‌هایی همچون «در سایه مادر» و «به نام پدر» در سنوات گذشته، نشان داده که برگزاری برنامه‌های درختکاری همزمان با مناسبت‌های عاطفی و مذهبی، می‌تواند تأثیر بسزایی در فرهنگ‌سازی، ترویج درختکاری و ایجاد پیوندی عمیق میان مفهوم درخت با مقام پدر و مادر داشته باشد.

مدیرکل منابع طبیعی استان مرکزی تأکید کرد: درخت، مانند پدر و مادر، مظهر بخشندگی، صبوری و تداوم حیات است و همین شباهت‌ها می‌تواند نگاه جامعه به طبیعت را عاطفی‌تر و مسئولانه‌تر سازد.

محمدی گفت: امسال به طور خاص، ۱۱ پویش ملی درختکاری در سطح استان مرکزی برگزار شده است و پویش «در سایه مادر» فرصتی است برای هر ایرانی تا با کاشت یک نهال، سهمی در حفظ محیط زیست و گرامیداشت مقام مادر داشته باشد.

