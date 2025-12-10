به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالحسین محمدی اظهار کرد: پویش درختکاری 《 در سایه مادر》در ادامه طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت اجرا میشود و یادآور پیوند عمیق انسان با طبیعت و اهمیت نقش مشارکت عمومی در حفاظت از منابع طبیعی است.
وی افزود: پویش درختکاری «در سایه مادر» روز چهارشنبه ۱۹ آذرماه در ۱۱ شهرستان استان مرکزی برگزار همچنین فردا پنجشنبه بیستم آذرماه در شهرستان اراک، در محل مؤسسه خیریه جامع سالمندان و معلولین (مرکز جهاندیده) واقع در کوی رضوی اراک برگزار خواهد شد.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی با اشاره به سابقه موفق اجرای برنامههای درختکاری مردمی در سالهای گذشته گفت: از آغاز اجرای طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت در کشور، تاکنون بیش از ۴۵۲ پویش درختکاری و بذرکاری ملی و استانی با هدف استفاده از ظرفیت مردم در این استان اجرا شده است.
محمدی بیان کرد: در قالب این پویشها انواع گونههای نهال جنگلی، فضای سبز، بادام و سنجد و صنوبر کاشته میشود، مسئولان ادارات، نهادهای دولتی و خصوصی، خانوادهها، گروههای مردمی، خیرین و سازمانهای مردم نهاد و فعالان منابع طبیعی در اجرای آن مشارکت دارند.
وی اضافه کرد: اجرای پویشهایی همچون «در سایه مادر» و «به نام پدر» در سنوات گذشته، نشان داده که برگزاری برنامههای درختکاری همزمان با مناسبتهای عاطفی و مذهبی، میتواند تأثیر بسزایی در فرهنگسازی، ترویج درختکاری و ایجاد پیوندی عمیق میان مفهوم درخت با مقام پدر و مادر داشته باشد.
مدیرکل منابع طبیعی استان مرکزی تأکید کرد: درخت، مانند پدر و مادر، مظهر بخشندگی، صبوری و تداوم حیات است و همین شباهتها میتواند نگاه جامعه به طبیعت را عاطفیتر و مسئولانهتر سازد.
محمدی گفت: امسال به طور خاص، ۱۱ پویش ملی درختکاری در سطح استان مرکزی برگزار شده است و پویش «در سایه مادر» فرصتی است برای هر ایرانی تا با کاشت یک نهال، سهمی در حفظ محیط زیست و گرامیداشت مقام مادر داشته باشد.
