به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضایی اظهار کرد: با هدف صیانت از عرصه‌های طبیعی و کاهش آسیب‌پذیری در برابر آتش‌سوزی، مجموعه‌ای از اقدامات پیشگیرانه و عملیاتی در کانون‌های بحرانی شهرستان اراک در حال اجرا است.

وی افزود :شهرستان اراک با وسعتی بالغ بر ۴۸۰ هزار هکتار، شامل ۲۵۰ هزار هکتار اراضی ملی و ۱۳۰ هزار هکتار مستثنیات، دارای اکوسیستم‌های حساسی است که حفاظت از آن‌ها نیازمند رویکردهای نوین پیشگیرانه است.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان اراک گفت: در این میان، پارک‌های جنگلی چپقلی به وسعت ۲هزار هکتار، فدک۳۰۰ هکتار،شهید باهنر۲۷۰ هکتار،شهید رجایی با ۳۰ هکتار و همچنین ۵۰ هزار هکتار از عرصه‌های کویری( کویر میقان)، به دلیل دارا بودن ویژگی‌های خاص زیست‌محیطی، در زمره مناطق بحرانی حریق قرار دارند.

رضایی با اشاره به اینکه با رویکردی پیش‌دستانه، پروتکل‌های مدیریت بحران حریق را در دستور کار قرار دارد، بیان کرد: برگزاری جلسات تخصصی با ستاد مدیریت بحران شهرستان، تبیین راهکارهای ایمنی برای بهره‌برداران عرصه‌ها و برگزاری دوره‌های آموزشی-ترویجی برای جوامع محلی، از جمله اقدامات ستادی و آموزشی این نهاد در راستای ارتقای فرهنگ حفاظت از منابع طبیعی بوده است.

وی گفت: در بخش عملیاتی ، با هدف ایجاد حائل‌های دفاعی برای مهار احتمالی آتش، ۳۰ کیلومتر «آتش‌بر» در پهنه‌های حساس احداث شده است.

رضایی عنوان کرد: همچنین به منظور حذف عامل افزایش خطر و کاهش تراکم سوخت، عملیات شخم‌زنی و پاکسازی پوشش علفی یک‌ساله در سطح ۱۵۰ هکتار از حریم درختان در پارک‌های جنگلی صورت گرفته است تا بستر لازم برای جلوگیری از گسترش احتمالی حریق فراهم شود.