کشف و امحای بیش از یک تن موادمخدر در همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین نجفی ظهر سهشنبه در آیین امحای موادمخدر اظهار کرد: در چهار ماهه امسال یک تن و ۱۷ کیلوگرم انواع موادمخدر در استان همدان کشف و ضبط شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۹ درصد افزایش داشته است.
وی افزود: همچنین در این مدت پنج هزار و ۴۸۱ عملیات در سطح استان اجرا شده که نتیجه آن کشف یکهزار و ۱۷ کیلوگرم انواع موادمخدر بوده است.
فرمانده انتظامی استان همدان با اشاره به امحای مواد مکشوفه گفت: امروز بیش از ۵۰۰ کیلوگرم موادمخدر، آلات و ادوات مصرف موادمخدر، ترازوهای توزین مواد افیونی و بیش از ۱۵ هزار قرص و شربت مخدری غیرمجاز در مجموع به وزن حدود یک تن به آتش کشیده شد.
سردار نجفی با بیان اینکه پلیس مبارزه با موادمخدر در چارچوب برنامههای مشخص و بر پایه اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی دقیق فعالیت میکند، تصریح کرد: برخورد با باندهای قاچاق موادمخدر و روانگردانها و همچنین مقابله با خردهفروشان از مهمترین اولویتهای این مجموعه است.
وی جمعآوری معتادان متجاهر، ساماندهی اماکن متروکه و بلاتکلیف که به محل تجمع خردهفروشان و معتادان تبدیل شدهاند، مبارزه با پولشویی در حوزه موادمخدر و تلاش برای پیشگیری از اعتیاد با بهرهگیری از ظرفیتهای درونسازمانی و برونسازمانی را از دیگر اقدامات انتظامی استان برشمرد.
فرمانده انتظامی استان همدان با اشاره به تقدیم بیش از چهار هزار شهید در مسیر مبارزه با موادمخدر گفت: این آمار نشاندهنده اهمیت و جایگاه ویژه مقابله با این پدیده شوم در کشور است.
وی خاطرنشان کرد: پلیس پرچمدار مبارزه با موادمخدر است و نیروهای فراجا شبانهروز و جهادی برای مقابله با این معضل تلاش میکنند و این ماموریت را اقدامی مقدس و خداپسندانه میدانند.
سردار نجفی با تاکید بر اهمیت پیشگیری در کنار مقابله افزود: پلیس در حوزه فرهنگی و پیشگیرانه نیز فعال بوده و با برگزاری کارگاههای آموزشی، خانوادهها و گروههای هدف را نسبت به آثار و تبعات مصرف موادمخدر آگاه کرده است.
وی افزود: بیتوجهی به آموزش و آگاهسازی، احتمال گرفتار شدن خانوادهها بهویژه جوانان و نوجوانان در دام اعتیاد را افزایش میدهد و لازم است در این زمینه با هوشیاری و حساسیت بیشتری عمل شود.
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