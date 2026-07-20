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۲۹ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۱۴

بدیعیان:۳ پاتوق جرم در شاهین‌شهر منهدم شد؛دستگیری ۵ سارق و ۲ خرده‌فروش

بدیعیان:۳ پاتوق جرم در شاهین‌شهر منهدم شد؛دستگیری ۵ سارق و ۲ خرده‌فروش

اصفهان-فرمانده انتظامی شهرستان شاهین‌شهر و میمه از اجرای موفقیت‌آمیز طرح امنیت محله‌محور در منطقه گلدیس خبر داد و گفت: در این عملیات سه کانون اصلی تجمع مجرمان منهدم شد.

سرهنگ احسان بدیعیان در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح جزئیات این عملیات ضربتی اظهار کرد: در راستای اجرای فرامین بالادستی مبنی بر پاسخگویی به مطالبات شهروندان و افزایش ضریب امنیت اجتماعی، مرحله جدیدی از طرح امنیت محله‌محور با تمرکز بر حوزه استحفاظی کلانتری ۱۵ گلدیس شاهین‌شهر طراحی و با هماهنگی دقیق مقام قضایی به اجرا درآمد.

وی با اشاره به اشراف اطلاعاتی مأموران انتظامی بر نقاط آلوده و پاتوق‌های پرخطر افزود: در جریان این عملیاتِ هدفمند، ۳ پاتوق که به مکانی امن برای تجمع سارقان و استعمال مواد مخدر تبدیل شده بود، شناسایی و پاکسازی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان شاهین‌شهر و میمه در ادامه به دستاوردهای عملیاتی این طرح اشاره کرد و گفت: مأموران در این عملیات موفق به دستگیری ۵ سارق شدند که در پرونده آن‌ها، سرقت از ساختمان‌های نیمه‌ساز، اموال داخل خودرو و سرقت‌های خرد در معابر عمومی به چشم می‌خورد. از مخفیگاه متهمان، مقادیر قابل توجهی اموال مسروقه کشف و توقیف شد که پس از سیر مراحل اداری و شناسایی مال‌باختگان، تحویل آنان خواهد شد.

سرهنگ بدیعیان همچنین از برخورد قاطع با سوداگران مرگ خبر داد و تصریح کرد: در بخش دیگری از این عملیات، ۲ خرده‌فروش مواد مخدر که علاوه بر توزیع مواد، فضای امن محله را خدشه‌دار کرده بودند، دستگیر و مقادیری انواع مواد مخدر از آنان کشف و ضبط گردید.

وی با تأکید بر اینکه پلیس در برخورد با هنجارشکنان هیچ‌گونه مماشاتی نخواهد داشت، خاطرنشان کرد: متهمان دستگیر شده پس از تشکیل پرونده مقدماتی، برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضایی شدند. از شهروندان عزیز انتظار می‌رود هرگونه اخبار و اطلاعات مشکوک در حوزه جرایم را از طریق تماس با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ گزارش کنند تا شاهد تداوم امنیت پایدار در سطح شهرستان باشیم.

کد مطلب 6893523

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