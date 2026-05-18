۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۱۸

پرفند: هزار اثر به کنگره منطقه‌ای «راسخ» در خراسان شمالی ارسال شد

بجنورد- معاون امور جوانان جمعیت هلال‌احمر خراسان شمالی گفت: نزدیک به هزار اثر هنری از دانش‌آموزان هفت استان کشور به کنگره منطقه‌ای «راسخ» با عنوان «راویان سرو سرخ» ارسال شده است.

ابراهیم پرفند در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مرحله داوری کنگره منطقه‌ای «راسخ» با عنوان «راویان سرو سرخ» سه‌شنبه در خراسان شمالی برگزار می‌شود.

معاون امور جوانان جمعیت هلال‌احمر خراسان شمالی افزود: پس از اعلام فراخوان این کنگره و استقبال دانش‌آموزان استان‌های مازندران، گلستان، سمنان، البرز، خراسان رضوی و خراسان شمالی، نزدیک به هزار اثر هنری به دبیرخانه این رویداد ارسال شده است.

وی ادامه داد: آثار ارسالی در رشته‌هایی همچون نمایش، سرود، موشن‌گرافی، فیلم کوتاه، کلیپ، پادکست، نقاشی صحنه‌ای و سایر قالب‌های هنری خلاقانه توسط هیئت داوران ارزیابی خواهد شد.

پرفند تصریح کرد: فرشاد متقی، امین عربشاهی، سیدباقر سیدی‌زاده، ثریا صدقی، مهران رحمانی، پیمان حمیدی‌پور، سیده سمیه خوشی و سیدتقی رضایی داوری آثار این کنگره را بر عهده دارند.

وی گفت: کنگره منطقه‌ای «راسخ» با هدف ترویج فرهنگ ایثار و فداکاری و معرفی سیره و سبک زندگی شهدای امدادگر به نسل نوجوان و جوان برگزار می‌شود.

