ابراهیم پرفند در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مرحله داوری کنگره منطقهای «راسخ» با عنوان «راویان سرو سرخ» سهشنبه در خراسان شمالی برگزار میشود.
معاون امور جوانان جمعیت هلالاحمر خراسان شمالی افزود: پس از اعلام فراخوان این کنگره و استقبال دانشآموزان استانهای مازندران، گلستان، سمنان، البرز، خراسان رضوی و خراسان شمالی، نزدیک به هزار اثر هنری به دبیرخانه این رویداد ارسال شده است.
وی ادامه داد: آثار ارسالی در رشتههایی همچون نمایش، سرود، موشنگرافی، فیلم کوتاه، کلیپ، پادکست، نقاشی صحنهای و سایر قالبهای هنری خلاقانه توسط هیئت داوران ارزیابی خواهد شد.
پرفند تصریح کرد: فرشاد متقی، امین عربشاهی، سیدباقر سیدیزاده، ثریا صدقی، مهران رحمانی، پیمان حمیدیپور، سیده سمیه خوشی و سیدتقی رضایی داوری آثار این کنگره را بر عهده دارند.
وی گفت: کنگره منطقهای «راسخ» با هدف ترویج فرهنگ ایثار و فداکاری و معرفی سیره و سبک زندگی شهدای امدادگر به نسل نوجوان و جوان برگزار میشود.
