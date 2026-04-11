ابراهیم پرفند در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به حضور فعال جوانان جمعیت هلال احمر خراسان شمالی در ایام جنگ رمضان، از تلاشهای گسترده اعضای جوانان در ارائه خدمات حمایتی، امدادی و فرهنگی خبر داد و گفت: جوانان هلالاحمر استان در این ایام با روحیهای جهادی و داوطلبانه در کنار مردم حضور داشته و با اجرای برنامههای متنوع، نقش مؤثری در کاهش آلام آسیبدیدگان و تقویت روحیه امید و همدلی در جامعه ایفا کردند.
وی افزود: تیمهای تخصصی سحر با هدف ارائه حمایتهای روانی و اجتماعی در مناطق مختلف استان فعال بودند و توانستند به ۷۵ هزار و ۶۰۰ نفر از هماستانیها خدمات حمایتی ارائه دهند که این اقدامات نقش مهمی در افزایش تابآوری روحی جامعه در شرایط بحران داشت.
پرفند افزود: در حوزه امداد و کمکهای اولیه نیز «تیمهای سحاب» با حضور در سطح شهرها و روستاهای استان به «۲ هزار و ۳۰۰ نفر» خدمات امدادی ارائه کردند و همچنین با برپایی «ایستگاههای سلامت» در نقاط مختلف استان، بیش از «۳۶ هزار نفر» از خدمات سلامتمحور، آموزشهای امدادی و پایش سلامت بهرهمند شدند.
وی با اشاره به فعالیتهای رسانهای جوانان هلالاحمر گفت: اعضای تیمهای «رهیار رسانه» با تولید بیش از «۸ هزار و ۵۰۰ محتوای رسانهای» در قالبهای مختلف، نقش مهمی در اطلاعرسانی، امیدآفرینی و ترویج فرهنگ خدمت و نوعدوستی در جامعه ایفا کردند.
معاون امور جوانان جمعیت هلالاحمر خراسان شمالی همچنین به اقدامات زیستمحیطی جوانان اشاره کرد و افزود: در قالب اجرای پویشهای محیطزیستی و طرح پویش سبز، اعضای جوانان این جمعیت با همکاری دستگاههای مرتبط موفق به «*کاشت ۲۸۸ هزار اصله نهال*» در نقاط مختلف استان شدند که این اقدام جلوهای از مسئولیت پذیری اجتماعی و توجه به حفظ محیط زیست را به نمایش گذاشت.
وی در پایان تأکید کرد: حضور فعال و داوطلبانه جوانان هلالاحمر خراسان شمالی در عرصههای مختلف امدادی، فرهنگی، اجتماعی و محیطزیستی نشاندهنده روحیه ایثار، مسئولیت پذیری و آمادگی این نسل برای خدمترسانی به مردم در شرایط مختلف است.
