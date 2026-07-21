به گزارش خبرنگار مهر، محمد سیف ظهر سه شنبه در حاشیه جلسه هماهنگی ستاد اربعین دانشگاه علوم پزشکی لرستان اظهار داشت: با برگزاری نشست‌های هماهنگی، شرح وظایف تمامی دستگاه‌های اجرایی و بخش‌های مرتبط با حوزه سلامت مشخص و به آن‌ها ابلاغ شده است.

وی افزود: بر اساس مصوبات ستاد، تمامی دستگاه‌های مشارکت‌کننده موظف هستند برنامه‌ها و اقدامات اجرایی خود را به دبیرخانه ستاد اربعین ارائه کنند تا با هماهنگی کامل، خدمات‌رسانی به زائران با بهترین کیفیت و کمترین مشکل انجام شود.

عبور بیش از نیمی از زائران اربعین از لرستان

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی لرستان با اشاره به موقعیت راهبردی استان در مسیر تردد زائران اربعین، گفت: لرستان یکی از مسیرهای اصلی عبور زائران حسینی است و حدود ۵۱ درصد زائران اربعین، معادل یک تا دو میلیون نفر، از محورهای مواصلاتی این استان عبور می‌کنند.

دکتر سیف تصریح کرد: با توجه به حجم بالای تردد، دانشگاه علوم پزشکی لرستان تمامی امکانات و ظرفیت‌های خود را برای ارائه خدمات مطلوب به زائران بسیج کرده است.

آمادگی کامل حوزه بهداشت و اورژانس

وی با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده در حوزه بهداشت، افزود: آموزش‌های بهداشتی، نظارت بر سلامت مواد غذایی، کنترل بهداشت آب آشامیدنی، واکسیناسیون، مراقبت و پیشگیری از بیماری‌ها و سایر اقدامات مرتبط، از جمله برنامه‌هایی است که برای ایام اربعین پیش‌بینی شده است.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی لرستان همچنین از آمادگی کامل اورژانس پیش‌بیمارستانی خبر داد و گفت: تأمین تجهیزات، آمبولانس، نیروی انسانی، دارو و سایر امکانات مورد نیاز انجام شده تا خدمات درمانی به‌صورت سریع و مطلوب ارائه شود و از افزایش بار مراجعات به بیمارستان‌ها جلوگیری شود.

آمادگی بیمارستان‌های استان برای شرایط احتمالی

دکتر سیف با بیان اینکه وظایف تمامی بیمارستان‌های دانشگاهی و غیردانشگاهی استان به‌صورت کامل ابلاغ شده است، اظهار کرد: مراکز درمانی لرستان برای مواجهه با هرگونه شرایط احتمالی از جمله حوادث، سوانح و اپیدمی‌ها از آمادگی کامل برخوردار هستند.

وی در پایان تأکید کرد: هدف مجموعه حوزه سلامت استان، ارائه خدمات ایمن، سریع و باکیفیت به زائران اربعین حسینی و کمک به برگزاری هرچه باشکوه‌تر این مراسم معنوی با کمترین مخاطره و بیشترین رضایتمندی است.