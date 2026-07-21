به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا بهروزآذر با حضور در منزل شهید خالد قادری در ایرانشهر، ضمن دیدار و گفت‌وگو با مادر، همسر و فرزندان این شهید، با تأکید بر اینکه نام شهید خالد قادری با ایستادگی در سنگر خدمت گره خورده است، گفت: این شهید با وفاداری به مسئولیت تا واپسین لحظه، جلوه‌ای ماندگار از تعهد، ایثار و خدمت صادقانه به مردم و ایران را به یادگار گذاشت.

خالد قادری از کارکنان ایستگاه هواشناسی فرودگاه ایرانشهر، در جریان حمله اخیر آمریکا به این شهرستان و هنگام انجام وظیفه به شهادت رسید.

معاون رئیس‌جمهور در این دیدار، ضمن ابلاغ سلام، پیام تسلیت و همدردی رئیس‌جمهور و اعضای دولت به خانواده شهید، از صبر و استقامت آنان قدردانی کرد و اظهار داشت: خانواده‌های شهدا، ستون‌های استوار عزت و اقتدار ایران هستند و تکریم آنان، ادای دین به کسانی است که عزیزترین سرمایه خود را برای امنیت و سربلندی کشور تقدیم کرده‌اند.