پیشنهاد تشکیل مجمع خیران هیئات مذهبی در چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد موسوی صبح دوشنبه در نشست شورای هیئتهای مذهبی استان چهارمحال و بختیاری که با حضور مدیرکل تبلیغات اسلامی استان در این ادارهکل برگزار شد با اشاره به فعالیت موکبها در اجتماعات مردمی شبانه و با تأکید بر اینکه مردم محرم و صفر و فاطمیه را دارایی خودشان میدانند، اظهار کرد: به نظرم فعالیت موکبهای دولتی موضوعیت ندارد و مردم خودشان برپادارنده محافلاند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه در مدیریت برنامههای جمهوری اسلامی یک انحراف شکل گرفت، ادامه داد: ذهن مدیران و برنامهریزان بیشتر به سمت ساختمانسازی رفت تا انسانسازی، یعنی تفکر تمام مسئولان این بود که کارخانه و جاده و مدرسه و مسجد بسازند اما برنامهای برای ساختن انسانهای مسجدی یا افراد دور از آسیب نداشتند.
مجمع خیران پیشگیری از جرم در استان تشکیل شد
موسوی با تأکید بر اینکه تفکر برنامهریزان و تصمیمسازان به سمت فعالیتهای فرهنگی نرفته است، افزود: بعد از چند سال تلاش در ماههای اخیر مجمع خیران پیشگیری از جرم در استان به ثبت رسیده است و کار ما بیشتر متمرکز بر طلاق بوده و کارهای خوبی هم در دست انجام است.
وی ادامه داد: ما تلاش داریم کمکهای خیری را به جای احداث مسجدهای بدون نمازگزار به سمت پیشگیری از سوق دهیم و پیشنهادم برای هیئات مذهبی هم این است که مجمع خیران عقیدتی مذهبی در کنار این مجموعه مردمی تشکیل شود و از کمکهای خیری برای پیشبرد امور هیئات مذهبی استفاده شود.
موسوی اظهار کرد: ساختارهای دولتی دست نهادها را در حمایتها بسته است اما بنظرم از محل کمکهای خیرانه و مسئولیتهای اجتماعی کارخانجات و صنایع میتوان بسیاری از امور را مدیریت و مشکلات مالی را مرتفع کرد.
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