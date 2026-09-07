به گزارش خبرنگار مهر، این روزها حواشی بازار گوشت قرمز زیاد شده است در حالی که گروهی اعلام می‌کنند اتحادیه اروپا واردات گوشت قرمز را از برزیل به دلیل برخی استانداردها ممنوع کرده است گروهی دیگر اظهار می‌کند واردات گوشت از برزیل با نظارت کامل سازمان دامپزشکی و استانداردهای سخت‌گیرانه آن انجام می‌شود. در ادامه این حواشی موضوع واردات گوشت بوفالو یا همان گاومیش از کشور هند مطرح شده است.

عباسعلی مطلبی، رئیس نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی، در خصوص ابهامات مطرح شده درباره وضعیت بهداشتی واردات گوشت از پاکستان و مقایسه آن با استانداردهای جهانی و در مقایسه با واردات گوشت از برزیل به خبرنگار مهر، گفت: نظام دامپزشکی در بحث سلامت گوشت قرمز، سلسله مراتب مشخص و سخت‌گیرانه‌ای را دنبال می‌کند که از پایش بیماری‌های دامی در مبدا تا نظارت بر زنجیره سرد را شامل می‌شود.

پایش بیماری‌ها بر اساس استانداردهای بین‌المللی

مطلبی در تشریح فرآیند نظارت‌ها در کشور، گفت: اولین گام، بررسی وضعیت سلامت جمعیت دامی در کشور مقصد بر اساس آمارهای رسمی ارائه‌ شده به سازمان بهداشت جهانی حیوانات(WOAH) است. ما با دقت بررسی می‌کنیم که آیا بیماری‌های خاصی که در ایران وجود ندارند، در کشور مبدا شایع هستند یا خیر. به عنوان مثال، اگر کشوری درگیر تیپ خاصی از یک بیماری باشد، واردات از آن منطقه ممنوع می‌شود.

رئیس سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر اینکه صرف «بهداشتی بودن کشور مبدا» کافی نیست، افزود: الزام اصلی ما، استقرار نمایندگان اعزامی ایران در کشتارگاه‌های طرف قرارداد است. کارشناسان ما ضمن بررسی وضعیت سلامت دام پیش و پس از کشتار، استانداردهای بهداشتی کشتارگاه، وضعیت بهداشت پرسنل و تمامی مقررات فنی را کنترل کرده و تنها در صورت تأیید، مجوز صادرات از کشور مبدا به ایران با کد مشخص صادر می‌شود.

اطمینان از سلامت زنجیره تأمین تا لحظه رسیدن به کشور

مطلبی در ادامه سخنان خود اظهار کرد: در کنار بررسی و انتخاب گله، قرنطینه، کشتارگاه صنعتی و بهداشتی جه در دام زنده و چه واردات گوشت و فرآورده خام دامی، نظارت‌های ما تا هنگام بار شدن محموله به هواپیما و کشتی ادامه دارد تا از سلامت زنجیره تأمین اطمینان حاصل شود.

وی با ذکر مثالی در خصوص اهمیت چرخه انتقال گفت: ممکن است گوشتی از کشوری برخوردار و سخت‌گیر در بهداشت و سلامت محصول وارد شود، اما به دلیل نقص در حمل‌ونقل یا سردخانه‌ها، فاسد شود؛ چنانکه پیش‌تر شاهد بودیم محموله‌هایی که از مبادی معتبر وارد شده بودند، به دلیل عدم رعایت پروتکل‌های نگهداری (از جمله در فرآیند دیفراست و انتقال)، غیرقابل مصرف تشخیص داده و ضبط شدند. بنابراین، در کنار بهداشت کشور مبدا، سلامت در حمل و نقل و نگهداری از محصولات هم از اهمیت زیادی برخوردار است.

رئیس سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران در پایان با اشاره به پتانسیل‌های موجود در کشورهایی که ممکن است زیرساخت‌های سنتی داشته باشند، گفت: نگاه ما بر پایه «تکنولوژی و نظارت» است؛ نه نگاه حذفی. اگر کشوری دام سالم و علوفه مناسبی دارد اما فاقد کشتارگاه‌های صنعتی است، پیشنهاد ما ایجاد کشتارگاه‌های صنعتی با نظارت و استقرار نیروهای متخصص ایرانی در آن کشورها است از جمله کشورهای آفریقایی که دام، علوفه سبز می‌خورد و پروار می‌شود. در این صورت، سلامت فرآورده استحصال شده تضمین می‌شود و ما نباید صرفاً به دلیل برچسب جغرافیایی، از ظرفیت‌های تأمین گوشت صرف‌نظر کنیم.