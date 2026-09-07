گربه جنگلی گرفتار در تله سیمی در کوچصفهان نجات یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین علینژاد با اعلام این خبر گفت: در پی دریافت گزارش مردمی مبنی بر گرفتار شدن یک قلاده گربه جنگلی در تله سیمی در منطقه جوبیجار کوچصفهان، موضوع بلافاصله در دستور کار نیروهای محیط زیست قرار گرفت و اقدامات لازم برای نجات این حیوان انجام شد.
وی افزود: پس از حضور نیروهای محیط زیست در محل، گربه جنگلی که در اثر گرفتار شدن در تله سیمی امکان رهایی نداشت، با رعایت اصول ایمنی و ملاحظات لازم از تله خارج و مورد بررسی و معاینه اولیه قرار گرفت.
علینژاد ادامه داد: خوشبختانه وضعیت عمومی حیوان مناسب ارزیابی شد و پس از اطمینان از توانایی حرکت و ادامه حیات در زیستگاه طبیعی، این گربه جنگلی در زیستگاه مناسب و امن رهاسازی شد.
رئیس اداره نظارت بر حیات وحش حفاظت محیط زیست گیلان با اشاره به اهمیت حفاظت از گونههای حیات وحش، اظهار کرد: تلههای سیمی یکی از تهدیدهای جدی برای حیات وحش هستند و علاوه بر گونههای هدف، میتوانند موجب گرفتار شدن و تلف شدن سایر حیوانات از جمله گوشتخواران، پرندگان و حتی گونههای ارزشمند و حمایتشده شوند.
وی از مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه تلهگذاری، شکار غیرمجاز یا گرفتار شدن حیوانات وحشی، بدون نزدیک شدن و ایجاد استرس برای حیوان، موضوع را در سریعترین زمان ممکن به محیط زیست اطلاع دهند تا نیروهای تخصصی نسبت به نجات و انتقال حیوان اقدام کنند.
علینژاد در پایان خاطرنشان کرد: حفاظت از حیات وحش تنها وظیفه محیطبانان نیست و مشارکت و همراهی مردم میتواند نقش تعیینکنندهای در حفظ تنوع زیستی و جلوگیری از آسیب به گونههای جانوری داشته باشد.
نظر شما