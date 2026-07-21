محمدرضا توسلی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به دیدار خود با رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان اصفهان و مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان، اظهار کرد: در این نشست، اولویتها و نیازهای حوزه امداد و نجات شهرستان تشریح و بر ضرورت تقویت زیرساختهای هلالاحمر بهعنوان بازوی توانمند خدمترسانی در شرایط بحران تأکید شد.
وی افزود: در این دیدار، تکمیل هرچه سریعتر سالن چندمنظوره هلالاحمر و همچنین تسریع در روند اجرای پروژه پد بالگرد هلالاحمر از مهمترین مطالبات شهرستان بود که برای رفع موانع فنی و اعتباری آنها رایزنیهای لازم انجام شد.
فرماندار خوانسار با اشاره به نتایج این نشست گفت: رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان اصفهان با اختصاص ۷۰ میلیارد ریال اعتبار برای تکمیل سالن چندمنظوره هلالاحمر موافقت کرد و همچنین مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان نیز ۷۰ میلیارد ریال دیگر برای این پروژه متعهد شد تا در مجموع ۱۴۰ میلیارد ریال اعتبار برای تکمیل این مرکز امدادی تأمین شود.
توسلی ادامه داد: همچنین روند اجرایی پروژه پد بالگرد هلالاحمر شهرستان مورد بررسی قرار گرفت و رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان برای رفع موانع اجرایی و تسریع در اجرای این پروژه در سال جاری قول مساعد داد.
وی با تأکید بر ضرورت بازنگری در سهم بودجههای شهرستانی، خاطرنشان کرد: افزایش تخصیص اعتبارات به خوانسار برای جبران کمبودهای زیرساختی، تقویت اقتصاد بومی و ارتقای شاخصهای رفاهی شهرستان ضروری است و این موضوع با جدیت در سطح استان پیگیری میشود.
فرماندار خوانسار در پایان تصریح کرد: فرمانداری با نظارت مستمر بر اجرای مصوبات و پیگیری مداوم در سطوح استانی، تلاش خواهد کرد تا وعدههای مطرحشده در کوتاهترین زمان ممکن به پروژههای عملیاتی و قابل بهرهبرداری برای مردم شهرستان تبدیل شود.
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