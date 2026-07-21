۶ کشته و ۳۴ مفقود بر اثر واژگونی قایق در شمال نیجریه

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از الجزیره، به دنبال این حادثه، یک عملیات جستجو و نجات بزرگ در جامعه مالاموار یان دوتسه در منطقه حکومت محلی رینگیم در حال انجام است.

لاوان شیسو، سخنگوی فرماندهی پلیس ایالت جیگاوا، گفت که غواصان محلی و سایر داوطلبان شش جسد را طی یک عملیات نجات مشترک کشف کردند. قربانیان به عنوان کشاورزان محلی و کارگران در حال بازگشت به خانه شناسایی شدند.

محمد بلو سانوسی، یکی از مقامات ارشد آژانس مدیریت اضطراری ایالت جیگاوا، گفت که تحقیقات اولیه نشان می دهد که قایق مملو از بار بیش از حد حامل حدود ۴۰ نفر از جمله زنان و کودکان به طور ناگهانی واژگون شده است.

تصادفات قایق در نیجریه رایج است و اغلب به دلیل بارگذاری بیش از حد، شرایط نامساعد آب و هوایی و خطاهای عملیاتی ایجاد می شود.