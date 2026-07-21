سقوط ساندرو به رودخانه در محور گرگان زیارت؛ یک فوتی و سه مصدوم

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی سلیمی، اظهار کرد: در پی اعلام گزارش سقوط یک دستگاه خودروی ساندرو به رودخانه روز سه‌شنبه ۳۰ تیرماه، در محور گرگان به زیارت، جاده ناهارخوران و محدوده عدالت ۱۰۲، یک تیم عملیاتی از پایگاه امداد و نجات زیارت با یک دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان گلستان افزود: امدادگران هلال‌احمر پس از حضور در محل، اقدامات اولیه امدادی را برای حادثه‌دیدگان انجام دادند و با سایر دستگاه‌های امدادی در مدیریت صحنه حادثه همکاری کردند.

وی با بیان اینکه این حادثه چهار حادثه‌دیده داشت، گفت: بر اثر این سانحه، یک نفر جان خود را از دست داد و سه نفر دیگر مصدوم شدند. یک نوزاد دختر زیر یک سال که دچار تورم سر شده بود، پس از دریافت خدمات اولیه توسط آمبولانس هلال‌احمر به بیمارستان پنج آذر گرگان منتقل شد و دو مصدوم دیگر نیز توسط عوامل اورژانس به مرکز درمانی انتقال یافتند.

سلیمی ادامه داد: عملیات رهاسازی دو مصدوم و پیکر فرد جان‌باخته توسط نیروهای آتش‌نشانی انجام شد و پیکر متوفی پس از طی مراحل قانونی به عوامل انتظامی تحویل داده شد.