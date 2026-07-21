به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالوهاب سهل‌آبادی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، در همایش روز ملی صنعت و معدن با اشاره به چالش‌های پیش‌روی واحدهای تولیدی در حوزه‌های تأمین اجتماعی، انرژی و اجرای بسته‌های حمایتی، اظهار کرد: اگرچه دولت و دستگاه‌های اجرایی در جریان جنگ اخیر برای مدیریت شرایط تلاش کردند، اما بخش قابل توجهی از مشکلات تولیدکنندگان همچنان پابرجاست و بسیاری از حمایت‌های وعده داده‌شده هنوز وارد مرحله اجرا نشده است.

وی با انتقاد از نحوه ارائه خدمات سازمان تأمین اجتماعی به کارگران گفت: در مواردی که کارفرما حتی یک روز در ارسال فهرست بیمه تأخیر داشته باشد، خدمات درمانی و بیمه‌ای کارگران بلافاصله متوقف می‌شود؛ در حالی که دسترسی نیروی کار به خدمات درمانی و بیمه‌ای باید بدون وقفه و فارغ از این مسائل اداری تضمین شود.

رئیس خانه صمت با اشاره به بحران تأمین برق صنایع افزود: سال‌ها تأمین برق در اختیار وزارت نیرو بوده، اما اکنون بخش خصوصی نیز برای کاهش این چالش وارد عمل شده و بسیاری از شهرک‌های صنعتی و واحدهای تولیدی با سرمایه‌گذاری در احداث نیروگاه و نصب پنل‌های خورشیدی، بخشی از نیاز خود را تأمین می‌کنند. با این حال، صنایع همچنان با هزینه‌های سنگین برق مواجه‌اند و علاوه بر بهای مصرف، انواع عوارض و هزینه‌های جانبی نیز به قبوض آنها افزوده می‌شود؛ به‌طوری که در برخی موارد، مبلغ نهایی قبض چند برابر هزینه واقعی برق مصرفی است.

سهل‌آبادی تأکید کرد: نمی‌توان از واحدهای تولیدی که همزمان با مشکلات متعدد دست‌وپنجه نرم می‌کنند، انتظار داشت بدون حمایت مؤثر به فعالیت خود ادامه دهند. امروز صنعت بیش از آنکه به طرح دوباره مشکلات نیاز داشته باشد، به تصمیم‌های اجرایی و اقدامات عملی برای رفع آنها احتیاج دارد.

وی با اشاره به بسته حمایتی دولت برای واحدهای تولیدی آسیب‌دیده از جنگ اظهار کرد: با وجود گذشت مدت قابل توجهی از تصویب این بسته، بخش مهمی از مفاد آن هنوز اجرایی نشده و همچنان مشخص نیست چه تعداد از کارخانه‌های آسیب‌دیده توانسته‌اند از این حمایت‌ها بهره‌مند شوند.

رئیس خانه صمت همچنین با انتقاد از تداوم دریافت مالیات و سایر هزینه‌های دولتی از واحدهای تولیدی گفت: بسیاری از صنایع به دلیل محدودیت‌های ناشی از قطع برق امکان تولید ندارند، اما همچنان موظف به پرداخت مالیات، مالیات بر ارزش افزوده و جرایم مختلف هستند؛ در حالی که این شرایط خارج از اراده تولیدکنندگان به آنها تحمیل شده است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: اگرچه همواره بر حمایت از تولید تأکید می‌شود، اما صنایع کوچک و متوسط که ستون فقرات تولید کشور به شمار می‌روند، همچنان با مشکلات جدی مواجه‌اند و حتی فرصت کافی برای طرح مستقیم مطالبات خود با مسئولان را ندارند. به گفته سهل‌آبادی، حمایت از تولید زمانی معنا پیدا می‌کند که از سطح شعار فراتر رفته و در قالب کاهش فشارهای مالی، تسهیل مقررات و اجرای کامل و مؤثر بسته‌های حمایتی نمود پیدا کند.