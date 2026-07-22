به گزارش خبرگزاری مهر، «طهمورث لاهوتی اشکوری» با اشاره به رویکرد جدی دولت برای جلوگیری از قطعی برق بخش صنعت، گفت: طی ۲ روز گذشته جلسات متعددی در نهاد ریاستجمهوری با هدف بررسی و اتخاذ راهکارهای اجرایی برای رفع محدودیتهای برق صنایع برگزار شده است.
وی افزود: جلسه روز گذشته با حضور رئیسجمهور، وزیر صنعت، معدن و تجارت و وزیر نیرو برگزار شد و تصمیمات مهمی در این زمینه اتخاذ شد. همچنین امروز جلسهای به ریاست دکتر قائمپناه، معاون اجرایی رئیسجمهور، معاونان وزیر نیرو، وزیر صنعت، معدن و تجارت و معاونان این وزارتخانه برای بررسی نحوه اجرای این تصمیمات تشکیل شد.
لاهوتی اشکوری اظهار کرد: در این جلسه مقرر شد ۵۰۰ مگاوات برق برای جبران بخشی از کسری برق شهرکهای صنعتی اختصاص یابد تا محدودیتهای اعمالشده بر این بخش کاهش پیدا کند. همچنین بخشی دیگر از کسری برق از طریق مدیریت مصرف و بهینهسازی در سایر بخشها جبران خواهد شد.
کاهش محدودیت برق صنایع از روز شنبه
وی ادامه داد: بر اساس برنامهریزی انجامشده، از روز شنبه میزان محدودیت برق صنایع از ۲ روز در هفته به یک روز کاهش خواهد یافت و پیشبینی میشود ظرف مدت ۱۰ تا ۱۲ روز، همین محدودیت یکروزه نیز به طور کامل برطرف شود.
معاون وزیر صمت در ادامه با اشاره به موضوع استفاده غیرمجاز از ماینرها در واحدهای صنعتی تصریح کرد: برخورد جدی با این تخلف در دستور کار قرار گرفته است و علاوه بر پیگیریهای حقوقی و قضایی، برای واحدهایی که از ماینرهای غیرمجاز استفاده کنند، محدودیتهای مشخصی اعمال خواهد شد.
وی افزود: در صورت شناسایی حتی یک دستگاه ماینر غیرمجاز در یک واحد صنعتی، برق آن واحد برای بار نخست به مدت یک هفته به طور کامل قطع میشود و در صورت تکرار تخلف، برق واحد متخلف به مدت یک ماه قطع خواهد شد.
لاهوتی اشکوری خاطرنشان کرد: این اقدامات علاوه بر برخوردهای حقوقی و قضایی بوده و موضوعاتی مانند تعلیق یا لغو مزایای پروانه بهرهبرداری و همچنین بررسی ابطال پروانه فعالیت واحدهای متخلف نیز در دستور کار سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارد.
وی تاکید کرد: تمامی واحدهایی که تاکنون شناسایی شدهاند و همچنین واحدهایی که در آینده شناسایی شوند، مطابق ضوابط قانونی مورد برخورد قرار خواهند گرفت و محدودیت قطع برق نیز برای آنها اعمال خواهد شد.
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