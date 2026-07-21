به گزارش خبرنگار مهر، بیژن پولادی بعدازظهر سه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به جایگاه رفیع شهدا در فرهنگ دینی و ملی ما اظهار داشت: شهرستان آمل همواره در برگزاری مراسمات مذهبی و گرامیداشت یاد شهدا پیشگام بوده و مردم ولایتمدار این دیار همواره در میدانهای ایثار و شهادت حضوری چشمگیر دارند.
وی با بیان اینکه ۳۹۸ شهید والامقام این شهرستان متعلق به ارتش جمهوری اسلامی ایران هستند، افزود: با توجه به نقش برجسته و سهم قابلتوجه شهدای ارتش در آمل، برگزاری یادوارهای متمرکز برای این عزیزان یک ضرورت بود که خوشبختانه مقدمات آن فراهم شده است.
فرماندار آمل زمان برگزاری این مراسم را روز دوشنبه، پنجم مردادماه اعلام کرد و گفت: این یادواره با محوریت امیر سرلشکر شهید مسعود منفرد نیاکی و با حضور امیر سرتیپ دوم مجتبی جعفری از فرماندهان دوران دفاع مقدس ارتش به عنوان سخنران ویژه، در حسینیه اعظم شهرستان برگزار خواهد شد.
پولادی در خصوص چرایی انتخاب این مکان نیز خاطرنشان کرد: حسینیه اعظم آمل به دلیل حضور گسترده و شبانهی مردم در تجمعات مذهبی، بهترین فضا برای میزبانی از این رویداد معنوی و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر است.
وی در پایان به برنامههای جانبی این یادواره اشاره کرد و افزود: دیدار با خانوادههای معظم شهدای ارتش نیز با همکاری بنیاد شهید و امور ایثارگران و اداره حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس برنامهریزی شده است. این دیدارها نه تنها قوت قلبی برای خانوادههای شهداست، بلکه یادآور وظیفه همگانی ما در قبال خون مطهر شهدایی است که فارغ از اینکه ارتشی، سپاهی، بسیجی یا شهدای خدمت باشند، در پیشگاه خداوند متعال نزد حق روزی میخورند.
تشریح برنامههای فرهنگی
سردار علی امانی، مسئول بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس شهرستان آمل در ادامه نشست با تشریح برنامههای فرهنگی پیشرو، از برگزاری دو یادواره شهدای شاخص در این شهرستان خبر داد.
سردار امانی با تأکید بر لزوم تبیین فرهنگ ایثار و شهادت اظهار کرد: در راستای گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان، دو رویداد مهم در تقویم اجرایی شهرستان آمل قرار گرفته است.
وی با اشاره به نخستین برنامه که در آیندهای نزدیک برگزار میشود، افزود: یادواره شهدای نیمه نخست سال، پنجشنبه پیشرو برگزار خواهد شد و با هماهنگیهای صورتگرفته، تمامی مقدمات و تمهیدات لازم برای برگزاری هرچه باشکوهتر این مراسم فراهم شده است.
مسئول بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس آمل در ادامه به برنامه ویژه نیمه دوم سال اشاره کرد و گفت: برگزاری نخستین یادواره شهدای دانشجو، از اقدامات شاخصی است که برای امسال در دستور کار این بنیاد قرار گرفته است.
سردار امانی در پایان ضمن دعوت از تمامی نهادها و دستگاههای اجرایی برای مشارکت در این رویدادها، خاطرنشان کرد: امیدواریم با همافزایی و تعامل همهجانبه ادارات و نهادهای ذیربط، بتوانیم نخستین یادواره شهدای دانشجو را به نحو احسن و در شأن این عزیزان برگزار کنیم تا گامی مؤثر در جهت زنده نگه داشتن یاد شهدا در جامعه دانشگاهی برداشته شود.
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