کتاب « شهدای لاریجان» در آمل رونمایی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی حیدرزاده عصر چهارشنه در جلسه ستاد گرامیداشت هفته دفاع مقدس با بیان اینکه جهاد به عنوان وظیفه و تکلیفی الهی، جایگاهی بلند در فقه اسلام دارد، افزود: جهاد سهمی قابل توجهی را از احکام به خود اختصاص داد.
معاون فرمانداری ویژه آمل با اشاره به اینکه جهاد ارزش و سهم بالایی در پیروزی های جمهوری اسلامی ایران، در جنگ تحمیلی داشت، ادامه داد: با گذشت چندین سال از پایان جنگ تحمیلی ایران و عراق، رشادت ها و جان فشانی های رزمندگان اسلام را نباید فراموش کنیم.
وی با بیان اینکه دشمن با ایجاد جنگ نرم سعی در نفوذ داخل خانوادههای ما و انحراف افکار جوانان کشور دارد، گفت: دستگاههای اجرایی باید با اجرای برنامههای فرهنگی و برگزاری یادوارههای شهدا به ترویج رشادتهای شهدا و ایثارگران شهرستان بپردازند.
حیدرزاده گفت: آموزش و پرورش، مراکز عالی و دانشگاهی برنامههای متنوعی همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس در دستور کار خود قرار دهند.
وی با بیان اینکه دستگاههایی که کارمند شهید دارند به جمعآوری زندگینامهشان پرداخته و به شکل کتابچه در آورند، عنوان کرد: زندگینامه هر یک از این شهدا کتابی است که با انتشار زندگیشان درس بزرگی برای نسلهای جدید میشود.
حیدرزاده افزود: تاکنون اگر جهت شناساندن این شهدا کوتاهی صورت گرفته از سوی مسئولان امر بوده است بنابراین هر یک از مسئولان این شهرستان موظف به ترویج فرهنگ یاد و خاطره شهدای آمل هستند.
وی با بیان اینکه تاکنون در حفظ ارزشهای دفاع مقدس نویسندگان مازندرانی چندین کتاب به تحریر در آوردند، گفت: در این هفته نیز علاوه بر برگزاری برنامههای فرهنگی، برپایی نمایشگاه عکس و نقاشی، رونمایی از کتاب "شهدای لاریجان" به قلم خانم قاسمی و با حضوردکتر منصوری لاریجانی انجام میشود.
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