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۲۲ شهریور ۱۳۹۶، ۱۹:۰۶

معاون فرمانداری ویژه آمل:

کتاب « شهدای لاریجان» در آمل رونمایی می شود

کتاب « شهدای لاریجان» در آمل رونمایی می شود

آمل - معاون فرمانداری ویژه آمل گفت: همزمان با هفته دفاع مقدس از کتاب شهدای لاریجان در شهرستان رونمایی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، علی حیدرزاده عصر چهارشنه در جلسه ستاد گرامیداشت هفته دفاع مقدس با بیان اینکه جهاد به عنوان وظیفه و تکلیفی الهی، جایگاهی بلند در فقه اسلام دارد، افزود: جهاد سهمی قابل توجهی را از احکام به خود اختصاص داد.

معاون فرمانداری ویژه آمل با اشاره به اینکه جهاد ارزش و سهم بالایی در پیروزی های جمهوری اسلامی ایران، در جنگ تحمیلی داشت، ادامه داد: با گذشت چندین سال از پایان جنگ تحمیلی ایران و عراق، رشادت ها و جان فشانی های رزمندگان اسلام را نباید فراموش کنیم.

وی با بیان اینکه دشمن با ایجاد جنگ نرم سعی در نفوذ داخل خانواده‌های ما و انحراف افکار جوانان کشور دارد، گفت: دستگاه‌های اجرایی باید با اجرای برنامه‌های فرهنگی و برگزاری یادواره‌های شهدا به ترویج رشادت‌های شهدا و ایثارگران شهرستان بپردازند.

حیدرزاده گفت: آموزش و پرورش، مراکز عالی و دانشگاهی برنامه‌های متنوعی همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس در دستور کار خود قرار دهند.

وی با بیان اینکه دستگاه‌هایی که کارمند شهید دارند به جمع‌آوری زندگی‌نامه‌شان پرداخته و به شکل کتابچه در آورند، عنوان کرد: زندگی‌نامه هر یک از این شهدا کتابی است که با انتشار زندگی‌شان درس بزرگی برای نسل‌های جدید می‌شود.

حیدرزاده افزود: تاکنون اگر جهت شناساندن این شهدا کوتاهی صورت گرفته از سوی مسئولان امر بوده است بنابراین هر یک از مسئولان این شهرستان موظف به ترویج فرهنگ یاد و خاطره شهدای آمل هستند.

وی با بیان اینکه تاکنون در حفظ ارزش‌های دفاع مقدس نویسندگان مازندرانی چندین کتاب به تحریر در آوردند، گفت: در این هفته نیز علاوه بر برگزاری برنامه‌های فرهنگی، برپایی نمایشگاه عکس و نقاشی، رونمایی از کتاب "شهدای لاریجان" به قلم خانم قاسمی و با حضوردکتر منصوری لاریجانی انجام می‌شود.

کد مطلب 4086612

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