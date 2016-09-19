به گزارش خبرنگار مهر، حسن سلامی صبح دوشنبه در نشست هماهنگی برنامه های هفته دفاع مقدس استان سمنان به میزبانی استانداری، ضمن اشاره به برگزاری دوهزار برنامه در این هفته، گفت: مردم اقصی نقاط استان در هفته دفاع مقدس با برنامه های مختلف فرهنگی، ورزشی، هنری و ... یاد و خاطر شهدای گرانقدر دفاع مقدس و جنگ تحمیلی را گرامی خواهند داشت.

وی افزود: غباروبی گلزار شهدا، ادای احترام به مقام شامخ این بزرگواران و تکریم خانواده های شهدا، جانبازان، ایثارگران و آزادگان محور برنامه های هفته دفاع مقدس است چرا که دیدار مسئولان با این اقشار باعث می شود تا همه ما به یاد آوریم که چه کسانی جان خود را فدا کرده اند تا ما امروز در آسایش و امنیت به ادامه حیات بپردازیم لذا تجدید میثاق با خون شهدای گرانقدر در زمره وظایف ما محسوب می شود.

رژه نیروهای مسلح استان سمنان برگزار خواهد شد

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان سمنان با اشاره به برگزاری آئین رژه نیروهای مسلح استان، گفت: در نخستین روز از هفته دفاع مقدس این آئین در شهرستان های استان با هدف نمایش اقتدار ایران اسلامی برگزار خواهد شد.

سلامی درباره دیگر برنامه های روز نخست هفته دفاع مقدس، ابراز داشت: غباروبی گلزار شهدای شهرهای استان سمنان با حضور مسئولان ارشد استانی، شهرستانی، روحانیان، خانواده شهدا و جانبازان دفاع مقدس و دیدار با خانواده شهدا از دیگر برنامه های روز نخست هفته دفاع مقدس است.

وی افزود: برگزاری پیاده روی خانوادگی همزمان با نخستین آدینه مهرماه با حضور پرشور مردم شهید پرور استان سمنان و با هدف گرامیداشت یاد و خاطر شهدای گرانقدر جنگ تحمیلی از دیگر برنامه های هفته دفاع مقدس استان خواهد بود.

۲۰۰برنامه در دانشگاه های استان سمنان برگزار می شود

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان سمنان درباره دیگر برنامه های هفته دفاع مقدس استان، توضیح داد: برگزاری رقابت های ورزشی، جشنواره های هنری، همایش گرامیداشت یاد و خاطر شهدا، یادواره شهدا در روستاها، سخنرانی های مذهبی، شب شعر، بیان خاطرات و ۲۰۰برنامه محوری دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی از دیگر برنامه های این هفته در استان هستند.

سلامی درباره بازسازی واقعه غدیر نیز، توضیح داد: این برنامه نیز با مشارکت همه نهادهای اجرایی، نظامی، انتظامی، خدماتی و ... در شهرستان های استان برگزار می شود.

وی افزود: سپاه پاسداران، حوزه هنری، ارتش، شهرداری ها، فرمانداری ها، اورژانس، میراث فرهنگی، دهیاری ها و بخشداری ها، آتش نشانی، ورزش و جوانان، ارشاد اسلامی، تبلیغات اسلامی، اوقاف، اداره راه، بنیاد شهید و ده ها ارگان و نهاد دیگر در اجرای این برنامه فاخر فرهنگی مشارکت خواهند داشت.

مدیون خون شهدا هستیم

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان سمنان با بیان اینکه باید ارزش های دفاع مقدس در جامعه زنده نگه داشته شود، زیرا امنیت، آرامش و اقتدار جامعه امروزی را مرهون خون شهدا هستیم، ابراز داشت: حضور پرشور مردم در آئین و مراسم ویژه هفته دفاع مقدس می تواند تجدید پیمانی با آرمان های شهدای گرانقدر باشد.

سلامی با بیان اینکه استان سمنان سه هزار شهید تقدیم انقلاب اسلامی کرده اند، ابراز داشت: مردم شهید پرور این استان همواره در بزنگاه های تاریخ معاصر ایران اسلامی حضور خود را در پشتیبانی ولایت فقیه اعلام داشته اند.

وی افزود: برگزاری برنامه های هفته دفاع مقدس باید به گونه ای باشد که نشاط انقلابی و معنوی را در جامعه به وجود آورد.