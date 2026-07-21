به گزارش خبرگزاری مهر، ابوذر شیرودی، رئیس سازمان هواپیمایی کشوری با تأکید بر ضرورت آمادگی کامل شرکت‌های هواپیمایی برای انجام عملیات پروازی اربعین ۱۴۰۵ و رعایت کامل حقوق مسافران، گفت: از شرکت‌های هواپیمایی می‌خواهیم در ایام عملیات اربعین، اجرای دستورالعمل حقوق مسافر را با جدیت در دستور کار قرار دهند.

وی با تأکید بر لزوم برنامه‌ریزی منسجم در شرکت‌های هواپیمایی افزود: ضروری است تمامی شرکت‌های هواپیمایی کمیته ویژه عملیات پروازی اربعین را تشکیل دهند و فردی مشخص را به‌عنوان مسئول و پاسخگوی این عملیات به سازمان هواپیمایی کشوری معرفی کنند.

از هواپیماهای پهن‌پیکر برای پروازهای اربعین استفاده شود

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری ادامه داد: در عملیات پروازی اربعین امسال، تا حد امکان از هواپیماهای پهن‌پیکر برای جابه‌جایی زائران استفاده شود تا ظرفیت حمل‌ونقل هوایی افزایش یافته و خدمات مناسب‌تری به مسافران ارائه شود.

وی از اعزام سه تیم دو نفره از سوی سازمان هواپیمایی کشوری به عراق خبر داد و گفت: این تیم‌ها به‌ویژه در شهر نجف مستقر خواهند شد تا بر روند اجرای عملیات پروازی نظارت داشته باشند. همچنین از شرکت‌های هواپیمایی انتظار داریم نمایندگان پاسخگو و در دسترس خود را برای هماهنگی و رسیدگی به مسائل احتمالی معرفی کنند.

شیرودی با اشاره به اینکه عملیات اربعین امسال فرصتی برای سنجش عملکرد شرکت‌های هواپیمایی است، اظهار کرد: این بازه زمانی، فرصت مناسبی برای ارزیابی و رتبه‌بندی ایرلاین‌ها در شاخص‌هایی مانند میزان تأخیر پروازها، کیفیت پذیرایی و نحوه ارائه خدمات به مسافران خواهد بود.

معاون وزیر راه و شهرسازی در پایان خاطرنشان کرد: نتایج این ارزیابی‌ها در تصمیم‌گیری‌های آینده سازمان هواپیمایی کشوری و فرآیند نظارت بر عملکرد شرکت‌های هواپیمایی مورد توجه جدی قرار خواهد گرفت و می‌تواند مبنای ارتقای کیفیت خدمات در صنعت هوانوردی کشور باشد.