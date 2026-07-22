به گزارش خبرگزاری مهر، هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران با صدور اطلاعیه‌ای از آغاز فروش بلیت پروازهای اربعین ۱۴۰۵ از امروز (چهارشنبه ۳۱ تیر)، خبر داد و اعلام کرد: در عملیات پروازی اربعین امسال، نزدیک به ۳۲ هزار صندلی برای جابه‌جایی زائران از ۱۳ استان کشور به مقصد فرودگاه نجف اشرف عرضه خواهد شد.

بر اساس این اطلاعیه، متقاضیان خرید بلیت می‌توانند از زمان آغاز فروش، با مراجعه به وب‌سایت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران و از طریق درگاه اختصاصی «خرید بلیت اربعین»، نسبت به تهیه بلیت اقدام کنند. همچنین تأکید شده است که تمامی بلیت‌های پروازهای اربعین صرفاً از طریق این درگاه عرضه می‌شود و فروش بلیت خارج از این سامانه فاقد اعتبار است.

هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران همچنین اعلام کرد که بلیت پروازهای اربعین بر اساس نرخ‌های مصوب سازمان هواپیمایی کشوری عرضه می‌شود و هیچ‌گونه مبلغی افزون بر نرخ‌های تعیین‌شده از زائران ایرانی و دارندگان گذرنامه‌های غیرایرانی دریافت نخواهد شد.

در ادامه این اطلاعیه آمده است: بر اساس ضوابط فروش، نرخ بلیت بزرگسال و کودک (خردسال) یکسان بوده و بهای بلیت نوزاد، در صورت اختصاص نیافتن صندلی، معادل ۱۰ درصد نرخ بلیت بزرگسال محاسبه می‌شود.

بر اساس مصوبه سازمان هواپیمایی کشوری نیز در بازه زمانی عملیات پروازهای اربعین، خرید گروهی بلیت برای بیش از ۹ نفر در هر نوبت امکان‌پذیر نخواهد بود.