بلاتکلیفی زائران اربعین؛ خبری از فروش بلیت هواپیما با نرخ مصوب نیست

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که تنها دو روز تا آغاز رسمی پروازهای اربعین ۱۴۰۵ باقی مانده و طبق اعلام سازمان هواپیمایی کشوری، عملیات پروازهای ویژه اربعین از روز چهارشنبه (۳۱ تیر) آغاز میشود، هنوز خبری از عرضه بلیت با نرخهای مصوب در سامانههای فروش نیست؛ موضوعی که نگرانی متقاضیان سفر به عتبات عالیات را افزایش داده است.
ابوذر شیرودی، رئیس سازمان هواپیمایی کشوری روز گذشته از تعیین سقف نرخ بلیت پروازهای اربعین خبر داد و با اشاره به بازه زمانی عملیات پروازهای اربعین سال ۱۴۰۵ از ۳۱ تیر تا ۱۶ مرداد، گفت: حداکثر بهای کل بلیت یکطرفه از استانهای خراسان رضوی، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، کرمان، یزد، هرمزگان، فارس، مازندران و گلستان به مقاصد بغداد یا نجف اشرف و بالعکس، ۱۴۰ میلیون ریال (۱۴ میلیون تومان) تعیین شده است.
وی تصریح کرد: همچنین حداکثر بهای کل بلیت یکطرفه از تهران و سایر استانهای کشور به مقاصد بغداد یا نجف اشرف و بالعکس، ۱۲۰ میلیون ریال (۱۲ میلیون تومان) تعیین شده است.
با این حال، با وجود آنکه رئیس سازمان هواپیمایی کشوری بازه زمانی پروازهای اربعین را از ۳۱ تیر تا ۱۶ مرداد اعلام کرده است، بررسیهای خبرنگار مهر از سامانههای فروش بلیت نشان میدهد که تاکنون هیچ بلیتی برای این بازه زمانی با نرخهای مصوب عرضه نشده است.
با توجه به نزدیک بودن آغاز عملیات پروازهای اربعین، انتظار میرود شرکتهای هواپیمایی و دستگاههای مسئول هرچه سریعتر فرآیند عرضه بلیت با نرخهای مصوب را آغاز کنند؛ چراکه تأخیر در فروش بلیت، برنامهریزی متقاضیان سفر را با مشکل مواجه کرده و بسیاری از زائران همچنان در انتظار نهایی شدن زمان سفر و تهیه بلیت هستند. آغاز بهموقع فروش بلیت علاوه بر کاهش سردرگمی مردم، از شکلگیری بازار غیررسمی و افزایش احتمالی قیمتها نیز جلوگیری خواهد کرد.
علاوه بر این، بررسیهای خبرنگار مهر از سامانههای فروش بلیت نشان میدهد که در بازه زمانی ۳۱ تیر تا ۱۶ مرداد، تنها یک پرواز برای فروش عرضه شده است. این پرواز متعلق به شرکت هواپیمایی قشمایر بوده و برای روز پنجشنبه، یکم مردادماه، ساعت ۶ صبح، در مسیر نجف برنامهریزی شده که بلیت آن با نرخ ۳۴ میلیون و ۸۳۳ هزار تومان به فروش میرسد؛ رقمی که بهمراتب بالاتر از سقف نرخ مصوب اعلامشده از سوی سازمان هواپیمایی کشوری است.
با توجه به نزدیک بودن آغاز عملیات پروازهای اربعین، انتظار میرود شرکتهای هواپیمایی و دستگاههای مسئول هرچه سریعتر عرضه بلیت با نرخهای مصوب را آغاز کنند تا متقاضیان بتوانند برنامه سفر خود را نهایی کرده و از سردرگمی و مراجعه به بازار غیررسمی و افزایش هزینههای سفر جلوگیری شود.
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