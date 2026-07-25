دو مسیر جدید پروازی ایران و عراق فعلاً برای ایام اربعین فعال شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوذر شیرودی، رئیس سازمان هواپیمایی کشوری از ایجاد دو مسیر پروازی جدید میان ایران و عراق برای تسهیل انجام پروازهای اربعین خبر داد و گفت: در پی پیگیری‌های مستمر سازمان هواپیمایی کشوری و برگزاری نشست‌های تخصصی مشترک میان متخصصان اداره کنترل ترافیک هوایی شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران، دفتر نظارت بر عملیات هوانوردی سازمان هواپیمایی کشوری و بخش مراقبت پرواز عراق، دو مسیر و نقاط پروازی جدید میان ایران و عراق در جنوب اهواز به‌صورت موقت برای بهره‌برداری در ایام اربعین ایجاد شد.

وی افزود: بهره‌برداری از این دو مسیر، علاوه بر افزایش ظرفیت تبادل پرواز میان ایران و عراق و تسهیل اتصال شبکه پروازی جنوب کشور به عراق، موجب کوتاه‌تر شدن مسیر پروازهای جنوب کشور به مقصد عراق، کاهش زمان پرواز و صرفه‌جویی در مصرف سوخت مورد نیاز برای انجام پروازهای اربعین خواهد شد.

معاون وزیر راه و شهرسازی در پایان خاطرنشان کرد: مذاکرات تخصصی با طرف عراقی برای استقرار دائمی این دو مسیر پروازی همچنان ادامه دارد و در صورت نهایی شدن توافق‌ها، این مسیرها به‌صورت دائمی در شبکه پروازی دو کشور مورد استفاده قرار خواهند گرفت.