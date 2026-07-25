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۳ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۲۹

دو مسیر جدید پروازی ایران و عراق فعلاً برای ایام اربعین فعال شد

دو مسیر جدید پروازی ایران و عراق فعلاً برای ایام اربعین فعال شد

رئیس سازمان هواپیمایی از ایجاد دو مسیر پروازی جدید میان ایران و عراق برای تسهیل انجام پروازهای اربعین خبر داد و گفت: نقاط پروازی جدید میان دو کشور در جنوب اهواز به‌صورت موقت ایجاد شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوذر شیرودی، رئیس سازمان هواپیمایی کشوری از ایجاد دو مسیر پروازی جدید میان ایران و عراق برای تسهیل انجام پروازهای اربعین خبر داد و گفت: در پی پیگیری‌های مستمر سازمان هواپیمایی کشوری و برگزاری نشست‌های تخصصی مشترک میان متخصصان اداره کنترل ترافیک هوایی شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران، دفتر نظارت بر عملیات هوانوردی سازمان هواپیمایی کشوری و بخش مراقبت پرواز عراق، دو مسیر و نقاط پروازی جدید میان ایران و عراق در جنوب اهواز به‌صورت موقت برای بهره‌برداری در ایام اربعین ایجاد شد.

وی افزود: بهره‌برداری از این دو مسیر، علاوه بر افزایش ظرفیت تبادل پرواز میان ایران و عراق و تسهیل اتصال شبکه پروازی جنوب کشور به عراق، موجب کوتاه‌تر شدن مسیر پروازهای جنوب کشور به مقصد عراق، کاهش زمان پرواز و صرفه‌جویی در مصرف سوخت مورد نیاز برای انجام پروازهای اربعین خواهد شد.

معاون وزیر راه و شهرسازی در پایان خاطرنشان کرد: مذاکرات تخصصی با طرف عراقی برای استقرار دائمی این دو مسیر پروازی همچنان ادامه دارد و در صورت نهایی شدن توافق‌ها، این مسیرها به‌صورت دائمی در شبکه پروازی دو کشور مورد استفاده قرار خواهند گرفت.

کد مطلب 6898203
زهره آقاجانی

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