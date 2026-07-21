۵۸ شهر کشور همچنان درگیر تنش آبی هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، فیروز قاسم‌زاده مدیرکل دفتر اطلاعات و داده‌های آب کشور با اشاره به اینکه آمارها از رسیدن بارش‌های کشور به ۲۳۶ میلیمتر حکایت دارند، نسبت به تداوم تنش آبی هشدار داد.

به گفته قاسم زاده، اگرچه بارش‌ها در مقیاس کشوری در وضعیت نرمال قرار دارند، اما توزیع نامتوازن بارندگی و انباشت کسری مخازن، همچنان تأمین آب شرب ۳۴ میلیون نفر در ۵۸ شهر کشور را با چالش جدی مواجه کرده است.

مدیرکل دفتر اطلاعات و داده‌های آب کشور با بیان اینکه بررسی آمار شبکه ایستگاه‌های مبنای وزارت نیرو نشان‌دهنده وضعیت نرمال بارش در مقیاس کشوری است، تصریح کرد: این شاخص نباید موجب خوش‌بینی کاذب شود، چرا که توزیع بارش‌ها در سطح کشور به‌هیچ‌وجه یکنواخت نبوده است.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۱۲ استان کشور در شرایط زیرنرمال قرار دارند و مدیریت تنش شرب برای جمعیتی بالغ بر ۳۴ میلیون نفر در ۵۸ شهر کشور، از اولویت‌های اصلی وزارت نیرو محسوب می‌شود.

وضعیت بحرانی در حوضه آبریز دریاچه نمک

مدیرکل دفتر اطلاعات و داده‌های آب کشور با تأکید بر شرایط نامطلوب حوضه آبریز دریاچه نمک اظهار داشت: کاهش بارش به‌طور ویژه در استان‌های این حوضه مشهود است؛ به‌طوری‌که استان‌های تهران و قم دارای بدترین شرایط در کشور بوده و با کاهش ۳۵ درصدی نسبت به میانگین بلندمدت روبه‌رو هستند.

قاسم‌زاده افزود: از ابتدای سال آبی تاکنون، حوضه آبریز سدهای پنج‌گانه تهران نیز با کاهش بارندگی مواجه بوده‌اند؛ به گونه‌ای که رتبه بارش استان تهران به جایگاه سوم خشک‌ترین سال در ۵۸ سال اخیر رسیده و حجم موجودی مخازن تهران نسبت به متوسط ۱۰ سال اخیر، ۳۲ درصد کاهش یافته است.

تداوم خشکسالی ۶ ساله علی‌رغم بهبودهای آماری

وی با هشدار نسبت به اینکه افزایش بارش‌ها نسبت به سال گذشته نباید به معنای پایان خشکسالی تلقی شود، تصریح کرد: بر اساس آمار شبکه ایستگاه‌های مبنای وزارت نیرو، بارش در سال آبی جاری نسبت به سال گذشته ۶۱ درصد افزایش داشته، اما بررسی شاخص خشکسالی SPI در مقیاس کشوری بیانگر تداوم ۶ سال متوالی خشکسالی است.

مدیرکل دفتر اطلاعات و داده‌های آب کشور بیان داشت: به دلیل انباشت کسری مخزن به‌ویژه در آب‌های زیرزمینی، بارش‌های امسال نیز جبران‌کننده کم‌آبی‌های انباشته نیست و نگرانی درباره وضعیت مخازن همچنان جدی است.

وی تأکید کرد: تداوم شرایط کم‌بارشی در استان‌های زیرنرمال می‌تواند منجر به کاهش جدی تولید آب در ماه‌های آتی و کاهش حجم رواناب‌های سطحی، افت ورودی سدها و افزایش فشار بر منابع آب زیرزمینی در این مناطق شده و تأمین آب در بخش‌های مختلف مصرف را تحت‌الشعاع قرار دهد.

ناهمگونی در ذخایر سدها؛ تهران و مرکز همچنان در مضیقه

قاسم‌زاده درباره وضعیت سدها گفت: ورودی سدهای کشور از ابتدای سال آبی تاکنون در مقیاس متوسط ۱۰ ساله، ۱۴ درصد و نسبت به سال گذشته (که یکی از خشک‌ترین سال‌های نیم‌قرن اخیر بوده) ۷۶ درصد افزایش داشته است. در حال حاضر درصد پرشدگی مخازن سدهای کشور ۶۱ درصد است که نسبت به سال گذشته ۳۸ درصد رشد نشان می‌دهد.

وی افزود: با این حال، به دلیل الگوی مکانی بارش‌ها، در حالی که وضعیت سدهای حوضه آبریز کارون، کرخه و مرزی غرب بهبود یافته، موجودی سدهای استان‌های تهران، مرکزی، خراسان رضوی، قم، اصفهان، زنجان و همدان در وضعیت نامطلوبی است. تأمین آب شرب در این شهرها همچنان با محدودیت مواجه بوده و مدیریت مصرف یک ضرورت است.