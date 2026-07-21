انتصاب معاون جدید اداری، مالی و پشتیبانی مجمع تشخیص مصلحت نظام

به گزارش خبرگزاری مهر، صبح امروز (سه‌شنبه ۳۰ تیر ۱۴۰۵) در جلسه شورای مدیران و دبیران کمیسیون‌های دبیرخانه، احمد حیدری به عنوان معاون جدید اداری، مالی و پشتیبانی مجمع تشخیص مصلحت نظام معرفی شد.

در این جلسه که به ریاست عباس کدخدایی سرپرست دبیرخانه مجمع تشخیص و با حضور سید مرتضی نبوی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، اسداللهی رئیس دفتر ریاست مجمع تشخیص مصلحت و جمعی از مدیران و روسای کمیسیون‌های دبیرخانه مجمع برگزار شد، پس از ارائه گزارش عملکرد وجودی معاون سابق معاونت اداری، مالی و پشتیبانی مجمع، از تلاش‌های وی قدردانی شد.

کدخدایی با اشاره به خدمات صادقانه محمدعلی وجودی طی دوران مسئولیت خود در مجمع، او را انسانی خدوم، صادق، اخلاق‌مدار و دلسوز معرفی کرد و از خدمات و اقدامات چهارساله وی در مجمع تشخیص قدردانی کرد.

در ادامه، کدخدایی تحول ساختاری و کارکردی در بخش‌های اداری و اجرایی مجمع تشخیص برای تحقق اهداف و مأموریت‌های این نهاد را یک ضرورت مهم عنوان کرد و افزود: امیدواریم که سابقه حقوقی و اجرایی درخشان و موفق جناب آقای حیدری در طول دوران خدمت، منشأ خیر و اقدامات تحولی در این نهاد حاکمیتی باشد و برای ایشان در این سمت جدید آرزوی موفقیت داریم.

شایان ذکر است، احمد حیدری پیش از این مسئولیت‌هایی از قبیل معاون حقوقی و امور مجلس صدا و سیما، معاون حقوقی پشتیبانی و مجلس وزارت نیرو، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش، معاون امور مجلس و ارتباطات اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی، مسئول پارلمانی ستاد اجرایی فرمان امام (ره) را برعهده داشته است.