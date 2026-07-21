به گزارش خبرنگار مهر، مستند «اسیر کلماکره» با نگاهی مستند به ماجرای کشف غار تاریخی کلماکره و حواشی حقوقی و قضایی آن، روایتی از سرنوشت «عزیز بازوند گاوکش» و اتفاقاتی را که پس از کشف این گنجینه تاریخی برای او رقم خورد، به تصویر می‌کشد.

این مستند با بازخوانی یکی از پرونده‌های جنجالی حوزه میراث فرهنگی، به چگونگی کشف غار کلماکره و فشارهای وارد شده بر کاشف آن برای اعتراف به جزئیات پرونده می‌پردازد و روایتی از سال‌ها حبس و دشواری‌های این پرونده را روایت می‌کند.

در بخشی از این اثر، سکانس‌های حساس پرونده با حضور خود «عزیز بازوند» بازسازی شده تا روایت مستند و بدون واسطه‌ای از این واقعه تاریخی در استان لرستان ارائه شود.

نویسندگی، تهیه‌کنندگی و کارگردانی این مستند را حجت‌الله حافظی بر عهده داشته است.

محمدرضا حافظی و علیرضا حافظی به عنوان فیلمبردار، مجید بلوری صدابردار، سارا قاسمی تدوینگر، رضا حافظی مدیر تولید، محمدصابر هادی‌خانی دستیار صدا و تصویر و محمدرضا فیلی و علی ایلخانی نیز ساخت موسیقی متن این اثر را بر عهده داشته‌اند.

بر اساس این گزارش، مستند «اسیر کلماکره» از سوی حافظ فیلم لرستان تولید شده و هم‌اکنون برای حضور در بیست‌وچهارمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران به دبیرخانه این رویداد ارسال شده و در انتظار بازبینی و داوری است.