بازنگری طرح جامع پایانه مرزی باشماق به تصویب رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین نشست سال ۱۴۰۵ کارگروه شورای ساماندهی مبادی ورودی و خروجی مجاز زمینی کشور با بررسی طرح‌های جامع پایانه‌های مرزی سرو و باشماق و همچنین تصمیم‌گیری درباره تهیه طرح جامع پایانه مرزی کیله سردشت برگزار شد.

بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازی، این نشست امروز (سه‌شنبه، ۳۰ تیر) به ریاست جعفر جمیلی، مدیرکل دفتر تجاری‌سازی و امور تشکل‌های وزارت راه و شهرسازی و با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی مرتبط در ساختمان مرکزی این وزارتخانه برگزار شد.

در این نشست، موضوعات مرتبط با توسعه، ساماندهی و ارتقای زیرساخت‌های پایانه‌های مرزی کشور، روند اجرای طرح‌های جامع و رفع موانع موجود در مبادی رسمی زمینی مورد بررسی و تصمیم‌گیری قرار گرفت.

یکی از مهم‌ترین دستورکارهای جلسه، بررسی طرح جامع پایانه مرزی سرو و رسیدگی به موضوع مطرح‌شده از سوی دادستانی کل کشور درباره دلایل کندی تردد در این مرز، به‌ویژه در بخش ورودی و خروجی میان ایران و ترکیه بود.

پس از بررسی گزارش‌های ارائه‌شده، اعضای کارگروه با طرح جامع پایانه مرزی سرو موافقت کردند تا این طرح برای تصویب نهایی در دستور کار شورای ساماندهی مبادی ورودی و خروجی مجاز زمینی کشور قرار گیرد. بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازی، اجرای این طرح می‌تواند بخش قابل توجهی از دغدغه‌های استانداری و سایر مراجع نظارتی را برطرف کند.

در ادامه، درخواست استان آذربایجان غربی برای اجرای طرح جامع پایانه مرزی کیله سردشت مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به انجام مطالعات اولیه، مقرر شد همزمان با پیگیری اخذ موافقت طرف عراقی برای به رسمیت شناختن این مرز از سوی دستگاه دیپلماسی و استانداری آذربایجان غربی، جزئیات تفصیلی طرح جامع این پایانه در نشست آتی کارگروه ارائه شود.

بازنگری طرح جامع پایانه مرزی باشماق نیز از دیگر محورهای این نشست بود که پس از بحث و تبادل نظر اعضا به تصویب رسید. در این بخش، مسائل مرتبط با توسعه زیرساخت‌ها، ساماندهی فضاهای عملیاتی و بهبود خدمات مرزی بررسی شد و مقرر شد اقدامات لازم بر اساس جمع‌بندی‌های کارشناسی ادامه یابد.