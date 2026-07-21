به گزارش خبرنگار مهر، فرزانه صادق عصر سه‌شنبه در جریان سفر به استان بوشهر، به همراه ارسلان زارع استاندار بوشهر از ساختمان و تجهیزات رادار هواشناسی استان که در جریان حملات دشمن آمریکایی- صهیونیستی آسیب دیده بود، بازدید کرد.

وزیر راه و شهرسازی در این بازدید با محکوم کردن حمله به مراکز غیرنظامی، اظهار کرد: هدف قرار دادن زیرساخت‌های خدماتی، اقدامی علیه امنیت، آرامش و زندگی مردم است و باید هرچه سریع‌تر خسارت‌های وارد شده جبران شود.

وی با تأکید بر ضرورت بازسازی این مجموعه افزود: با هماهنگی رئیس سازمان هواشناسی کشور، بازسازی تجهیزات آسیب‌دیده و راه‌اندازی مجدد رادار هواشناسی بوشهر در اولویت برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی قرار دارد.

صادق همچنین از پیگیری موضوع تأمین زمین و احداث ساختمان جدید اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر خبر داد و گفت: این موضوع با همکاری استانداری بوشهر و دستگاه‌های ذی‌ربط دنبال خواهد شد.

مدیرکل هواشناسی استان بوشهر نیز در این بازدید با گرامیداشت یاد شهدای جنگ، به‌ویژه همکاران شهید سازمان هواشناسی کشور، گزارشی از خسارت‌های وارد شده به ساختمان و تجهیزات رادار هواشناسی ارائه کرد.

پیام مساعدی با اشاره به شرایط نامناسب استقرار کارکنان پس از تخریب ساختمان، خواستار حمایت وزارت راه و شهرسازی برای تأمین مکان مناسب و احداث ساختمان جدید اداره‌کل هواشناسی استان شد.