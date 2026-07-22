مهدیه اصحابی در گفتگو با خبرنگار مهر از تداوم فعالیت سامانه پرفشار در استان تا صبح روز پنجشنبه خبر داد و اظهار کرد : بر این اساس، آسمان گلستان همچنان ابری خواهد بود، اما از امروز به تدریج از شدت بارش‌ها کاسته می‌شود.

وی افزود: بر پایه آخرین الگوهای پیش‌یابی، تا صبح پنجشنبه به دلیل استقرار زبانه‌های سامانه پرفشار، آسمان استان غالباً ابری خواهد بود، هرچند از ظهر امروز شرایط بارشی به تدریج تضعیف شده و بارش‌ها تنها در مناطق کوهستانی تداوم خواهد داشت.

وی افزود: از روز پنجشنبه با جنوبی شدن جریانات جوی در سطح زمین، شرایط جوی استان به سمت پایداری پیش می‌رود و تا اواسط هفته آینده، جوی آرام و بدون پدیده قابل توجه برای بیشتر مناطق گلستان پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس هواشناسی گلستان با اشاره به تغییرات دمایی خاطرنشان کرد: همزمان با استقرار شرایط پایدار، دمای هوا نیز به تدریج افزایش خواهد یافت و استان روزهای گرم‌تری را در پیش خواهد داشت.