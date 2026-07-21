به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا امروز سه شنبه با جوزف عون رئیس جمهور لبنان دیدار کرد.
رئیس جمهور آمریکا از جوزف عون رئیسجمهور لبنان در کاخ سفید استقبال کرد.
بر اساس اعلام خبرگزاری الجزیره، رئیس جمهور آمریکا بدون اشاره به ادامه تجاوز رژیم صهیونیستی به خاک لبنان در این دیدار ادعا کرد: روابط با لبنان خوب است و رئیسجمهور لبنان بسیار مورد احترام است. ما دیدارهای سازندهای داشتیم و بسیاری از مسائل مربوط به لبنان را حل و فصل خواهیم کرد! معتقدم لبنان کشوری است که مدت هاست با آن بدرفتاری شده است!
دونالد ترامپ در تلاش برای آرام کردن فضای ملتهب داخلی در کشورش که در پی تجاوز پرهزینه به ایران با مشکلات زیادی به ویژه در زمینه قیمت حامل های انرژی با آن مواجه است، مدعی شد: مذاکرات پشت صحنه با ایرانیها در جریان است! آنها به شدت به دنبال دیدار با ما هستند، اما ما هیچ علاقهای به دیدار با آنها نداریم! وضعیت تنگه هرمز هیچ تأثیری بر انتخابات میاندورهای آمریکا نخواهد داشت.!
وی که به دنبال توجیه افکار عمومی چه در داخل و چه در جهان در خصوص افزایش آمار کشته شدگان و زخمی ها در میان نظامیان تروریست آمریکایی در جریان حملات تلافی جویانه تهران به پایگاه های نظامی این کشو در منطقه است، مدعی شد: آنها میخواهند این موضوع را به سرانجام برسانند؛ زیرا در حال نابودی هستند! ایرانی ها بسیار مشتاق ملاقات هستند، اما ما تا زمانی که آنها برای یک ملاقات معنادار آماده نباشند، این ایده را نمیپذیریم! ما در تلاشیم تا قابلیتهای ایران را به طور قابل توجهی تضعیف کنیم! ایران پس از خساراتی که به آن وارد کردیم، به ۲۰ یا ۲۵ سال زمان نیاز دارد تا خود را بازسازی کند. کار ما اصلاً تمام نشده، اما اگر همین الان هم کنار بکشیم، سال ها و سال ها طول می کشد تا آنها بتوانند خودشان را بازسازی کنند. البته ما الان قصد کنار کشیدن نداریم. اگر به ایران حمله نمیکردیم، آنها سلاح هستهای داشتند و از آن برای نابودی اسرائیل و سایر کشورهای منطقه استفاده میکردند. کار ما با ایران هنوز تمام نشده است. ما دوباره به هر سایت هستهای که ایرانیها ممکن است فعالسازی مجدد آن را در نظر بگیرند، حمله خواهیم کرد.
ترامپ در واکنش به تهدید یمنی ها در خصوص باب المندب نیز مدعی شد: اگر اتفاقی در تنگه باب المندب بیفتد، ما با آن برخورد خواهیم کرد، همانطور که قبلاً با حوثیها (یمنی ها) انجام دادیم! ما در مدت حدود ۴۵ روز اقدامات بسیار قاطعی علیه حوثیها (یمنی ها) انجام دادیم و از آن زمان هیچ مشکلی با آنها ندیدهایم. اگر حادثهای در دریای سرخ رخ دهد، ما به سادگی مجبور خواهیم شد با این وضعیت مقابله کنیم.
این مقام آمریکایی بی اشاره به ماهیت صلح آمیز برنامه هسته ای تهران، صرفا با تکرار عادت خودشیفتگی اش، ادعا کرد: توافق جدید ما همچون سدی نفوذناپذیر عمل خواهد کرد؛ ایران در حال حاضر نمیتواند سلاح هستهای داشته باشد و برای تولید آن به سالها زمان نیاز خواهد داشت. ما به تأسیسات (هسته ای) جدید ایران حمله خواهیم کرد؛ آنها در زمینه سلاحهای هستهای فعال هستند و تلاش میکنند مرکزی بالقوه را دوباره فعال کنند. هر مرکزی که حتی به فکر سلاح هستهای باشد، با قدرت بسیار زیادی به آن حمله خواهیم کرد. (درباره کوه کلنگ) آنها کار زیادی از دستشان برنمیآید. در شرایط عادی، چنین حرفی را علنی نمیزدم. اگر فکر میکردم میتوانند اقدامی برای مقابله انجام دهند، هرگز این را نمیگفتم. اما خیلی زود آن منطقه را هدف قرار خواهیم داد. ... وضعیت ایران پیچیدهتر از وضعیت ونزوئلا است.
رئیس جمهور آمریکا در این دیدار هلاکت نظامیان تروریست کشورش در حمله تلافی جویانه تهران به پایگاه های آمریکا در منطقه را تأیید و اعلام کرد: آنها توانستند در اردن کاری را انجام دهند، اگر ما اپراتورهای دیگری داشتیم؛ این اتفاق نمیافتاد؛ چرا که ما بهترین تجهیزات را داریم! ما قرار است برویم و در [پایگاه هوایی] دوور (به اجساد نظامیان تروریست آمریکایی) ادای احترام کنیم.
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