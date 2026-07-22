واکنش بری به دیدار عون و ترامپ: در عمل کاری انجام نشده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، نبیه بری، رئیس پارلمان لبنان، در واکنش به اظهارات دونالد ترامپ مبنی بر پیوستن او به روند توافق در صورت پیشرفت آن، عقب‌نشینی‌ های اعلام ‌شده را ناچیز خواند و تاکید کرد که تجاوزات رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان همچنان ادامه دارد.

وی افزود: آنچه پس از نشست دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا و جوزف عون، رئیس‌جمهور لبنان، در واشنگتن اهمیت دارد، نتایج روی زمین و نه فقط ظاهر و شکل برگزاری آن دیدار است.

نبیه بری گفت: نکته کلیدی پس از این دیدار، تثبیت آتش ‌بس و انجام عقب‌نشینی‌ هاست در حالیکه این موضوع تا این لحظه تحقق نیافته است.

وی با اشاره به عقب ‌نشینی انجام ‌شده از شهرک «زوطر غربی» در روز دوشنبه افزود: این اقدام را به‌ سختی می‌ توان یک خروج واقعی قلمداد کرد زیرا این شهرک بسیار کوچک است و کلاً هم تحت اشغال کامل نبوده است. علاوه بر این، عملیات‌های جنایتکارانه انفجار خانه‌ ها، محله‌ های مسکونی و زیرساخت ‌ها و همچنین تجاوزات علیه اهالی در حومه روستاهای اشغالی همچنان ادامه دارد.

بری تاکید کرد: موفقیت این نشست در گرو تحقق گام‌ های عملی است و من پیش ‌تر هم گفته بودم کارهای ملموس انجام دهید تا قدردان باشم، اما این اتفاق هنوز نیفتاده است.

رئیس پارلمان لبنان درباره برداشتش از سخنان رئیس‌جمهور آمریکا مبنی بر اینکه نبیه بری پس از مشاهده پیشرفت‌ های حاصل از توافق، به این مسیر خواهد پیوست، با کنایه و خنده پاسخ داد: به نظر می ‌رسد ترامپ بیشتر از لبنانی‌ ها مرا می ‌فهمد!