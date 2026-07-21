ادعای وزیر جنگ آمریکا: به ایران فرصت داده شد تا مذاکره کند!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، پیت هگست وزیر جنگ آمریکا امروز سه شنبه حین دیدار دونالد ترامپ رئیس‌ جمهور کشورش با جوزف عون رئیس‌ جمهور لبنان در کاخ سفید در سخنانی به تکرار آرزوهای واشنگتن مقابل ایران پرداخت.

وزیر جنگ آمریکا که دستانش به خون ۱۶۸ دانش آموز و معلم بیگناه و مظلوم ایرانی در میناب آغشته است، در سخنانی به منظور جلب توجه ترامپ ادعا کرد: به ایران فرصت داده شد تا مذاکره کند و نشان دهد در مورد تنگه هرمز منطقی عمل می‌کند.

پیت هگست که با فشار افکار عمومی کشورش در خصوص هلاکت تعداد زیادی از نظامیان تروریست آمریکایی در جریان حملات تلافی جویانه ایران به پایگاه های متجاوزان آمریکا در منطقه مواجه است، مدعی شد: اگر تهران قصد داشته باشد کشتی‌ های تجاری را هدف قرار دهد، ما نیز همانطور که ترامپ گفت، با ۱۰ برابر قدرت بیشتر به آنها ضربه خواهیم زد.

ادعای مذاکره میان دو کشور از سوی پیت هگست وزیر جنگ آمریکا در حالیست که ۲ تجاوز پیشین کاخ سفید به خاک ایران که بر خلاف تمامی قوانین بین المللی انجام شد، حین مذاکرات غیرمستقیم تهران- واشنگتن رخ داد و به جهانیان اثبات کرد که آمریکا هرگز به دنبال مذاکره نیست.