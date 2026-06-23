مقام آمریکایی: مذاکرات لبنان و اسرائیل ادامه خواهد یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، یک مقام وزارت خارجه آمریکا در گفت‌وگو با الجزیره اعلام کرد که گفت‌وگوهای میان لبنان و اسرائیل همچنان در مسیر دستیابی به صلحی جامع و توافقی امنیتی میان دو طرف پیش خواهد رفت.

وی که خواست نامش فاش نشود، در این باره بدون اشاره به حمایت همه جانبه آمریکا از رژیم اسرائیل مدعی شد: هدف مشترک ما پایان دادن دائمی به چرخه خشونت میان لبنان و اسرائیل است.

این مقام آمریکایی همچنین از آغاز یک سازوکار نظارتی در لبنان توسط فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) خبر داد و مدعی شد که این سازوکار با هدف ارائه اطلاعات دقیق و میدانی به مسئولان آمریکایی درباره تحولات و درگیری‌های جاری در لبنان راه‌اندازی شده است.

به گفته این مقام آمریکایی، مارکو روبیو، وزیر امورخارجه آمریکا روز جمعه گذشته با جوزف عون، رئیس جمهوری لبنان و «بنیامین نتانیاهو»، نخست وزیر رژیم اسرائیل گفت‌وگو کرده و بر ضرورت تقویت آتش‌بس و پیشبرد روند مذاکرات میان طرف‌ها تأکید کرده است.