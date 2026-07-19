رایزنی روبیو با رئیس جمهور لبنان درباره توافق چارچوب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری راشا تودی، وزارت امور خارجه آمریکا در بیانیه ای اعلام کرد: مارو روبیو (وزیر خارجه آمریکا) و جوزف عون (رئیس جمهور لبنان) دیدار کردند.

در بیانیه صادره از سوی وزارت امور خارجه آمریکا در این خصوص آمده است: در این رایزنی طرفین پیرامون اجرای توافق‌نامه چارچوب میان لبنان و (رژیم) اسرائیل گفتگو کردند.

وزارت امور خارجه آمریکا سپس اضافه کرد: وزیر امور خارجه روبیو در واشنگتن با جوزف عون دیدار و درباره اجرای توافق چارچوب سه‌جانبه (میان لبنان، آمریکا و رژیم صهیونیستی) گفتگو کرد.

بیانیه وزارت امور خارجه آمریکا در ادامه مدعی شد: روبیو بر تعهد ایالات متحده به حمایت از اجرای موفقیت‌ آمیز توافق چارچوب سه‌جانبه تأکید مجدد کرد. وزیر خارجه آمریکا حمایت خود را از تلاش‌های دولت لبنان برای دستیابی به صلح و بهبود اقتصادی مورد تأکید مجدد قرار داد.