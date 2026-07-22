۸۰۰ میلیارد ریال کالای قاچاق کشف و احتکار شده در اراک کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار فرزاد تاجره اظهار کرد: در راستای اجرای طرح‌های مقابله با اخلال در نظام اقتصادی، برخورد قاطع با محتکران و کنترل دقیق بازار، ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان مرکزی با بهره‌گیری از اقدامات اطلاعاتی و رصدهای میدانی، از دپوی غیرقانونی مقادیر قابل توجهی کالای قاچاق در یکی از انبارهای شهرستان اراک مطلع شدند.

وی تصریح کرد: ماموران پلیس پس از هماهنگی‌های لازم قضایی به محل مورد نظر اعزام و در بازرسی دقیق از این انبار، تعداد ۱۰ هزار دستگاه انواع لوازم خانگی برقی و ۲۰ هزار قلم انواع ظروف آشپزخانه را کشف و ضبط کردند.

سردار تاجره با تاکید بر اینکه برخورد با اخلال‌گران اقتصادی و مبارزه با قاچاق کالا، خط قرمز پلیس برای صیانت از معیشت مردم و ثبات بازار است، افزود: ارزش ریالی اقلام مکشوفه بنا بر نظر کارشناسان، ۸۰۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

فرمانده انتظامی استان مرکزی بیان کرد: در این رابطه پرونده قضایی تشکیل و متهم با تکمیل تحقیقات برای سیر مراحل قانونی و صدور حکم نهایی به سازمان تعزیرات حکومتی معرفی شد.

وی با دعوت از شهروندان برای مشارکت در «جهادِ ثبات‌بخشی به بازار»، از عموم مردم خواست تا هرگونه گزارش یا اطلاع از دپو و احتکار کالاهای اساسی را بدون فوت وقت از طریق سامانه ۱۱۰ و ۳۰۱۱۰ به پلیس اعلام کنند تا با اقدام به‌موقع، از تضییع حقوق مصرف‌کنندگان جلوگیری شود.